Желаемое тепло, но зонтики не прячем. Какая будет погода в Украине в начале недели

В понедельник украинцев ожидает дождливый день

Хотя октябрь уже вступает в свои права с постепенным похолоданием, в начале недели в Украине все еще удержится ощутимая осенняя мягкость. День будет достаточно теплым, но нас будут сопровождать дожди почти везде.

В понедельник, 6 октября, украинцев ожидают переменная облачность и небольшие дожди, которые порой могут быть умеренными. Как передают в Укргидрометцентре, ночью температура воздуха на Западе опустится до +5…+7°C, тогда как на Юге, Востоке и в Крыму ожидается более теплая ночь — +7…+11°C.

Днем столбики термометров поднимутся до +11…+15°C в центральных, северных и западных регионах, тогда как на Юге, Востоке и в Крыму — до +17…+18°C.

Добавим, что, по данным Ventusky, с 6 октября самые высокие температуры ожидаются на востоке, юге и местами в центральных областях Украины. Как отметил ранее "Телеграфу" украинский синоптик Игорь Кибальчич, 20 октября в Украину будет поступать теплый воздух с юга и юго-запада. Благодаря этому температура будет оставаться выше привычных для этого периода показателей.

Фото: Ventusky

