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Церковный праздник 24 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять достаток

Автор
Галина Струс
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Сегодня верующие почитают память святой преподобной Ксении Римлянки
Сегодня верующие почитают память святой преподобной Ксении Римлянки. Фото Freepik

В этот день стоит придерживаться некоторых запретов

Сегодня, 24 января, православные верующие и греко-католики по новому церковному календарю отмечают День памяти святой преподобной Ксении Римлянки. В этот день нужно придерживаться некоторых запретов, чтобы не потерять достаток в доме.

Церковный праздник 24 января

В этот день, 24 января в церковном календаре большой праздник — День памяти святой преподобной Ксении Римлянки. В этот день православные верующие и греко-католики почитают святую Ксению, которая приняла монашеский постриг под именем Евсевия. Согласно преданию, Ксения была благородной римлянкой, которая жила во времена правления императора Констанция II. Она родилась в семье высокопоставленного чиновника и воспитывалась в христианстве. Уже с юного возраста Ксения решила посвятить свою жизнь вере и стать монахиней.

Когда ее родители умерли Ксения раздала нуждающимся свое имущество и покинула родной дом, чтобы не выходить замуж, а служить Богу. Она нашла пристанище в городе Милет, где приняла монашеский постриг и получила церковное имя Евсевия. Ксения вела аскетический образ жизни, помогала бедным и проповедовала христианство. Ее жизненный путь был полон смирения, молитвы и любви к Богу и ближнему.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя садиться за стол после захода солнца, чтобы не потерять достаток.
  • Не стоит шить, вязать и заниматься рукоделием.
  • Не следует работать на участке у дома.

Погодные приметы на 24 января

  • Если день солнечный — весна будет теплой.
  • Если безветренная погода — лето будет сухим и жарким.
  • Если облака на светлом небе — скоро потеплеет.

Именины 24 января

В этот день именины отмечают: Ксения, Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей.

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