Церковне свято 24 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити достаток

Цього дня варто дотримуватись деяких заборон

Сьогодні, 24 січня, православні віруючі та греко-католики за новим церковним календарем відзначають День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки. Цього дня потрібно дотримуватись деяких заборон, щоб не втратити достаток в домі.

Церковне свято 24 січня

Цього дня, 24 січня, у церковному календарі велике свято — День пам’яті святої преподобної Ксенії Римлянки. Цього дня православні віруючі та греко-католики вшановують святу Ксенію, яка прийняла чернечий постриг під ім’ям Євсевія. Згідно з переказами, Ксенія була шляхетною римлянкою, яка жила за правління імператора Констанція II. Вона народилася в сім’ї високопосадовця і виховувалась у християнстві. Вже з юного віку Ксенія вирішила присвятити своє життя вірі та стати черницею.

Коли її батьки померли Ксенія роздала нужденним своє майно і залишила рідну домівку, щоб не виходити заміж, а служити Богові. Вона знайшла притулок у місті Мілет, де прийняла чернечий постриг та отримала церковне ім'я Євсевія. Ксенія вела аскетичний спосіб життя, допомагала бідним та проповідувала християнство. Її життєвий шлях був сповнений смирення, молитви та любові до Бога та ближнього.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сідати за стіл після заходу сонця, щоби не втратити достаток.

Не варто шити, в’язати та займатися рукоділлям.

Не слід працювати на ділянці біля будинку.

Погодні прикмети на 24 січня

Якщо день сонячний — то весна буде теплою.

Якщо безвітряна погода — літо буде сухим та спекотним.

Якщо хмари на світлому небі — скоро потеплішає.

Іменини 24 січня

Цього дня іменини відзначають: Ксенія, Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій.

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