Благородные и неукротимые: что значит имя Евгении и когда она празднует именины

Женщины Евгении не самые покладистые, но очень яркие личности

Евгения — не самое популярное, но очень красивое женское имя, которое встречается в Украине и россии.

"Телеграф" разобрался, откуда произошло это имя, какие черты характера обычно присущи Евгениям и когда женщины по имени Евгения празднуют День ангела.

Значение имени Евгения

Имя произошло из древнегреческого языка и переводится как высокородная, благородная, потомок благородного рода. Раньше это имя было очень популярно во Франции, в Украину и россию оно пришло в XIX веке в дворянские круги. Очень распространен мужской вариант имени, но до сих пор так часто называют и женщин.

Встречаются такие формы имени как Женя, Евгеша, Эжени, Ивга.

Считается, что женщины по имени Евгения честолюбивы, целеустремлены, неукротимы, гостеприимны и добры, имеют хороший вкус, но могут быть ленивы, требовательны и обидчивы.

Когда День ангела Евгении?

Главные именины Евгении по православному церковному календарю отмечаются 24 декабря, в день памяти преподобномученицы Евгении Римской.

Кроме того, с Днем ангела можно поздравить Евгению 19 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя давать мыть посуду гостям согласно народным приметам.