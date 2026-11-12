"Шанс еще есть": нардеп назвала главную задачу власти для спасения энергосистемы

Украина надеется на дополнительную помощь партнеров для защиты энергетики

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Российская тактика по "выбиванию" подстанций, через которые электроэнергия от атомных электростанций направляется в крупные украинские города уже имеет определенные результаты. Поэтому, в частности, возникла сложная ситуация с энергообеспечением Киева и других населенных пунктов на Правобережье Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Виктория Гриб. По ее мнению, давать какие-либо точные прогнозы по прохождению нашей страной зимнего периода пока невозможно.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Планы устойчивости "на бумаге", проблемы теплокоммунэнерго и масштабные отключения: в Раде рассказали, на что надеются"

Не поздно ли еще усилить защиту подстанций

Народная избранница убеждена, что у Украины еще есть шанс усилить защиту трансформаторных подстанций и распределительных узлов. Именно от скорости этих работ зависит способность повысить устойчивость энергосистемы.

"Эти работы нужно было выполнять раньше, но шанс еще есть. Если будем действовать быстро, сможем повысить устойчивость системы и выстоять", – сказала Виктория Гриб.

Депутат надеется получить от западных партнеров дополнительную помощь. По ее мнению, эти средства нужно будет направить именно на защиту энергетики.

Виктория Гриб

Почему распределенная генерация не заменит АЭС

Одной из первоочередных задач Гриб называет защиту объектов, по которым электроэнергия с АЭС поступает к потребителям. Сохранение этой связи критически важно для обеспечения потребностей страны в электроэнергии.

"Ведь без атомной генерации мы не выдержим. Полагаться только на распределенную генерацию, к сожалению, нельзя. Поскольку она не может покрыть всех наших потребностей", — подчеркнула Виктория Гриб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктория Гриб дала тревожный прогноз на зиму из-за постоянных атак россиян на энергосистему Украины.