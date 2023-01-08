Подарок Божий: что значит имя Иван, и когда он отмечает именины

Иваны известны как люди чуткие, неспешные и семейные

Имя Иван входит в список самых распространенных как в Украине, так и во всем мире.

"Телеграф" разобрался, каково происхождение имени Иван, что оно значит, какой характер обычно имеют мужчины с таким именем, и когда Иваны празднуют День ангела.

Значение имени Иван

Имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое имеет множество производных. Имена Иван, Джон, Иоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Ян, Джованни, Янош, — все они имеют одно происхождение.

Переводится оно как "помилованный Богом" или "подарок Божий".

Считается, что Иваны с самого детства растут очень чуткими, добрыми и искренними, а вырастают добропорядочными и спокойными, отличаются неспешными и взвешенными поступками. Часто Иваны становятся образцовыми семьянинами.

Имя Иван или Ваня особо популярно в россии, — таких было множество князей, царей, императоров.

Но также это имя в топе украинских имен, при этом употребляются такие формы имени как Иванко, Ивасик, Ивась.

Когда День ангела Ивана?

Пожалуй, главные именины Иван празднует в дни памяти Иоанна Крестителя 7 января, 24 февраля, 25 мая, 24 июня, 29 августа, 23 сентября.

Также приводим все даты по месяцам, когда именины Ивана отмечают по православному церковному календарю:

26, 27, 30, 31 января;

23, 24 февраля;

9, 20, 27, 29, 30 марта;

11, 12, 14 апреля;

8, 12, 19, 24, 25, 26, 27 мая;

10, 12, 19, 24, 28 июня;

12, 18, 21, 29, 30 июля;

4, 9, 18, 29, 30 августа;

2, 14, 23, 26 сентября;

19, 22 октября;

1, 12, 13, 28 ноября;

2, 3, 4, 7, 29 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически не рекомендуется стричь себе самостоятельно волосы.