Подарок Божий: что значит имя Иван, и когда он отмечает именины
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Иваны известны как люди чуткие, неспешные и семейные
Имя Иван входит в список самых распространенных как в Украине, так и во всем мире.
"Телеграф" разобрался, каково происхождение имени Иван, что оно значит, какой характер обычно имеют мужчины с таким именем, и когда Иваны празднуют День ангела.
Значение имени Иван
Имя произошло от еврейского имени Йонахан, которое имеет множество производных. Имена Иван, Джон, Иоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Ян, Джованни, Янош, — все они имеют одно происхождение.
Переводится оно как "помилованный Богом" или "подарок Божий".
Считается, что Иваны с самого детства растут очень чуткими, добрыми и искренними, а вырастают добропорядочными и спокойными, отличаются неспешными и взвешенными поступками. Часто Иваны становятся образцовыми семьянинами.
Имя Иван или Ваня особо популярно в россии, — таких было множество князей, царей, императоров.
Но также это имя в топе украинских имен, при этом употребляются такие формы имени как Иванко, Ивасик, Ивась.
Когда День ангела Ивана?
Пожалуй, главные именины Иван празднует в дни памяти Иоанна Крестителя 7 января, 24 февраля, 25 мая, 24 июня, 29 августа, 23 сентября.
Также приводим все даты по месяцам, когда именины Ивана отмечают по православному церковному календарю:
- 26, 27, 30, 31 января;
- 23, 24 февраля;
- 9, 20, 27, 29, 30 марта;
- 11, 12, 14 апреля;
- 8, 12, 19, 24, 25, 26, 27 мая;
- 10, 12, 19, 24, 28 июня;
- 12, 18, 21, 29, 30 июля;
- 4, 9, 18, 29, 30 августа;
- 2, 14, 23, 26 сентября;
- 19, 22 октября;
- 1, 12, 13, 28 ноября;
- 2, 3, 4, 7, 29 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам категорически не рекомендуется стричь себе самостоятельно волосы.