Подарунок Божий: що означає ім’я Іван, і коли він відзначає іменини

Івани відомі як люди чуйні, неспішні та сімейні

Ім’я Іван входить до списку найпоширеніших як в Україні, так і в усьому світі.

"Телеграф" розібрався, яким є походження імені Іван, що воно означає, який характер зазвичай мають чоловіки з таким ім’ям, і коли Івани святкують День ангела.

Значення імені Іван

Ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке має безліч похідних. Імена Іван, Джон, Іоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Ян, Джованні, Янош — всі вони мають одне походження.

Перекладається воно як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Вважається, що Івани з самого дитинства ростуть дуже чуйними, добрими та щирими, а виростають доброчесними та спокійними, відрізняються неспішними та зваженими вчинками. Часто Івани стають зразковими сім’янинами.

Ім’я Іван чи Ваня особливо популярне у росії, — таких було безліч князів, царів, імператорів.

Але це ім’я також в топі українських імен, при цьому вживаються такі форми імені як Іванко, Івасик, Івась.

Коли День ангела Івана?

Мабуть, головні іменини Іван святкує у дні пам'яті Іоанна Хрестителя 7 січня, 24 лютого, 25 травня, 24 червня, 29 серпня, 23 вересня.

Також наводимо всі дати за місяцями, коли іменини Івана відзначають за православним церковним календарем:

26, 27, 30, 31 січня;

23, 24 лютого;

9, 20, 27, 29, 30 березня;

11, 12, 14 квітня;

8, 12, 19, 24, 25, 26, 27 травня;

10, 12, 19, 24, 28 червня;

12, 18, 21, 29, 30 липня;

4, 9, 18, 29, 30 серпня;

2, 14, 23, 26 вересня;

19, 22 жовтня;

1, 12, 13, 28 листопада;

2, 3, 4, 7, 29 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами категорично не рекомендується стригти собі самостійно волосся.