Подарунок Божий: що означає ім’я Іван, і коли він відзначає іменини
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Івани відомі як люди чуйні, неспішні та сімейні
Ім’я Іван входить до списку найпоширеніших як в Україні, так і в усьому світі.
"Телеграф" розібрався, яким є походження імені Іван, що воно означає, який характер зазвичай мають чоловіки з таким ім’ям, і коли Івани святкують День ангела.
Значення імені Іван
Ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке має безліч похідних. Імена Іван, Джон, Іоанн, Ганс, Йоганн, Хуан, Жуан, Жан, Ян, Джованні, Янош — всі вони мають одне походження.
Перекладається воно як "помилований Богом" або "подарунок Божий".
Вважається, що Івани з самого дитинства ростуть дуже чуйними, добрими та щирими, а виростають доброчесними та спокійними, відрізняються неспішними та зваженими вчинками. Часто Івани стають зразковими сім’янинами.
Ім’я Іван чи Ваня особливо популярне у росії, — таких було безліч князів, царів, імператорів.
Але це ім’я також в топі українських імен, при цьому вживаються такі форми імені як Іванко, Івасик, Івась.
Коли День ангела Івана?
Мабуть, головні іменини Іван святкує у дні пам'яті Іоанна Хрестителя 7 січня, 24 лютого, 25 травня, 24 червня, 29 серпня, 23 вересня.
Також наводимо всі дати за місяцями, коли іменини Івана відзначають за православним церковним календарем:
- 26, 27, 30, 31 січня;
- 23, 24 лютого;
- 9, 20, 27, 29, 30 березня;
- 11, 12, 14 квітня;
- 8, 12, 19, 24, 25, 26, 27 травня;
- 10, 12, 19, 24, 28 червня;
- 12, 18, 21, 29, 30 липня;
- 4, 9, 18, 29, 30 серпня;
- 2, 14, 23, 26 вересня;
- 19, 22 жовтня;
- 1, 12, 13, 28 листопада;
- 2, 3, 4, 7, 29 грудня.
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