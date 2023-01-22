Именины Нины в 2025 году: все дни, когда Ниночка празднует День ангела

Есть много версий о том, откуда произошло имя Нина

Имя Нина на сегодняшний день не сильно распространено в Украине, однако все равно очень красивое и интересное. "Телеграф" разобрался, что оно значит и когда все Дни ангела Нины в году.

Значение имени Нина

Точно неизвестно, откуда появилось это имя, есть много версий. Считается, что имя Нина может быть просто короткой формой имени Антонина, Янина или Нинель, которая стала самостоятельным именем.

По другой версии, оно может происходить от грузинского Нино, что значит "царица". С шумерского языка его можно перевести как "госпожа", с суахили, — "мать", с древнегреческого, — "цветок".

Используются такие разговорные формы имени как Ниночка, Нинуля, Нинель, Нуся, Нинок, Нинка.

В Украине имя Нина входит в 30 распространенных женских имен.

Когда День ангела Нины?

Главные именины Нины празднуются в день памяти равноапостольной Святой Нины 14 января. Считается, что Святая Нина принесла христианство в Грузию, и там день ее памяти отмечается как национальный праздник Нинооба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что по приметам строго запрещено дарить женщине в подарок.