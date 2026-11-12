Укр

Успеть до морозов: какие работы возле дома помогут избежать дорогостоящего ремонта

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Уборка листьев с террасы помогает предотвратить появление скользкой поверхности
Уборка листьев с террасы помогает предотвратить появление скользкой поверхности. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Даже небольшие щели возле труб и порогов становятся путем для мышей, которые осенью ищут тепло и еду

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Перед наступлением холодов важно подготовить не только дом, но и двор, чтобы избежать повреждений из-за морозов, осадков и сильного ветра. Особое внимание стоит уделить водостокам, садовому оборудованию и местам, через которые в дом могут проникнуть грызуны.

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Как пишет KB.pl, опавшие листья и грязь могут заблокировать водостоки, из-за чего дождевая вода переливается через края желобов и стекает по фасаду. Если вовремя не устранить засор, влага и замерзание воды зимой могут привести к повреждению конструкций дома.

Что нужно сделать перед морозами

Желоба следует очистить, а водосточные трубы проверить на проходимость: если вода задерживается, найти засор или повреждение. Работать на высоте нужно осторожно и при благоприятной погоде. Защитные сетки задерживают листья, однако периодические осмотры все равно необходимы.

Рука убирает листья из желоба, из водосточной трубы вытекает вода, мужчина работает на крыше, желоб накрыт сеткой
Защитные сетки задерживают листья, но не отменяют регулярного осмотра водостоков Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для защиты от грызунов следует заделать щели, проверить вентиляционные решетки и плотность прилегания гаражных ворот, убрать хлам в подвале и гараже. Дрова лучше складывать на возвышении. Яд для мышей и крыс опасен также для людей и других животных, поэтому его размещают только в специально подготовленных местах.

Проверьте плотность прилегания гаражных ворот, чтобы перекрыть грызунам путь в дом
Проверьте плотность прилегания гаражных ворот, чтобы перекрыть грызунам путь в дом Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Из садовых шлангов, разбрызгивателей и насосов нужно слить воду, высушить их и перенести в сухое помещение вместе с неморозостойкими горшками. Мебель очищают и защищают согласно рекомендациям производителя, с террасы и подъезда убирают листья и грязь, которые делают поверхность скользкой. Растения осматривают: некоторым нужна обрезка или укрытие от заморозков.

Коллаж с садовым шлангом, насосом и горшками, деревянной мебелью, метлой, секатором и укрытым растением
Шланги, насосы и неморозостойкие горшки нужно перенести в сухое помещение Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", осенью мыши и крысы чаще ищут убежище в человеческих жилищах, пытаясь найти тепло и доступ к еде.

Теги:
#Уборка #Зима #Холод #Частное подворье