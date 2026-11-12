Успеть до морозов: какие работы возле дома помогут избежать дорогостоящего ремонта

Даже небольшие щели возле труб и порогов становятся путем для мышей, которые осенью ищут тепло и еду

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Перед наступлением холодов важно подготовить не только дом, но и двор, чтобы избежать повреждений из-за морозов, осадков и сильного ветра. Особое внимание стоит уделить водостокам, садовому оборудованию и местам, через которые в дом могут проникнуть грызуны.

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Как пишет KB.pl, опавшие листья и грязь могут заблокировать водостоки, из-за чего дождевая вода переливается через края желобов и стекает по фасаду. Если вовремя не устранить засор, влага и замерзание воды зимой могут привести к повреждению конструкций дома.

Что нужно сделать перед морозами

Желоба следует очистить, а водосточные трубы проверить на проходимость: если вода задерживается, найти засор или повреждение. Работать на высоте нужно осторожно и при благоприятной погоде. Защитные сетки задерживают листья, однако периодические осмотры все равно необходимы.

Защитные сетки задерживают листья, но не отменяют регулярного осмотра водостоков Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для защиты от грызунов следует заделать щели, проверить вентиляционные решетки и плотность прилегания гаражных ворот, убрать хлам в подвале и гараже. Дрова лучше складывать на возвышении. Яд для мышей и крыс опасен также для людей и других животных, поэтому его размещают только в специально подготовленных местах.

Проверьте плотность прилегания гаражных ворот, чтобы перекрыть грызунам путь в дом Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Из садовых шлангов, разбрызгивателей и насосов нужно слить воду, высушить их и перенести в сухое помещение вместе с неморозостойкими горшками. Мебель очищают и защищают согласно рекомендациям производителя, с террасы и подъезда убирают листья и грязь, которые делают поверхность скользкой. Растения осматривают: некоторым нужна обрезка или укрытие от заморозков.

Шланги, насосы и неморозостойкие горшки нужно перенести в сухое помещение Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", осенью мыши и крысы чаще ищут убежище в человеческих жилищах, пытаясь найти тепло и доступ к еде.