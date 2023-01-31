Именины Агнии в 2025 году: все дни, когда Агнюша празднует День ангела

Есть несколько версий о том, откуда взялось имя Агния

Имя Агния — довольно редкое, но все равно очень красивое. "Телеграф" решил рассказать, каково значение и происхождение этого имени, и когда все именины Агнии в году.

Значение имени Агния

По одной из версий, имя Агния произошло от имени арийского бога огня Агни и значит "огненная". По другой, — происхождение имени древнегреческое, и Агния переводится как "чистая", "непорочная". Кроме того, с латинского имя можно перевести как "агнец" или "ягненок".

Некоторые также считают, что имя Агния может быть формой имени Агнесса.

Встречаются такие разговорные формы имени Агния как Ага, Ася, Агги, Агнес, Агня, Агнюша, Агуся, Агнея.

Среди известных носительниц имени можно вспомнить детскую писательницу Агнию Барто, ее имя многие слышали.

Когда День ангела Агнии?

Носительницы имени Агния отмечают именины дважды в году по церковному православному календарю.

В III-IV веке жила Агнесса (Агния, Анна) Римская, которая отвергла сватовство сына римского префекта ради христианской веры, за что была отправлена в непотребный дом. Но все мужчины, что пытались ее изнасиловать, не могли этого сделать, поскольку теряли желание, а один из них даже умер. Девушка исцелила его, из-за чего более 150 человек уверовали в христианскую веру, — за это Агнию жестоко измучили и убили, воткнув меч в гортань.

Церковь почитает память Агнии 21 января и 5 июля, — в эти же дни ее тезки празднуют свои именины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по поверьям категорически нельзя дарить чашки одиноким людям.