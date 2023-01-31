Іменини Агнії у 2025 році: усі дні, коли Агнюша святкує День ангела

Є кілька версій про те, звідки взялося ім’я Агнія

Ім’я Агнія досить рідкісне, але все одно дуже красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення та походження цього імені, і коли всі іменини Агнії протягом року.

Значення імені Агнія

За однією з версій, ім’я Агнія походить від імені арійського бога вогню Агні і значить "вогненна". Згідно з іншою, — походження імені давньогрецьке, і Агнія перекладається як "чиста", "непорочна". Крім того, з латинської ім’я можна перекласти як "ягня".

Дехто також вважає, що ім’я Агнія може бути формою імені Агнеса.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Агнія як Ага, Ася, Аггі, Агнес, Агня, Агнюша, Агуся, Агнея.

Серед відомих носительок імені можна згадати дитячу письменницю Агнію Барто, її ім’я багато хто чув.

Коли День ангела Агнії?

Носії імені Агнія відзначають іменини двічі на рік за церковним православним календарем.

У III-IV столітті жила Агнеса (Агнія, Анна) Римська, яка відповіла відмовою на сватання сина римського префекта заради християнської віри, за що була відправлена до дому розпусти. Але всі чоловіки, які намагалися її зґвалтувати, не могли цього зробити, оскільки втрачали бажання, а один із них навіть помер. Дівчина зцілила його, через що понад 150 людей увірували в християнську віру, — за це Агнію жорстоко змучили та вбили, встромивши меч у горло.

Церква вшановує пам’ять Агнії 21 січня і 5 липня — у ці ж дні її тезки святкують свої іменини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за повір’ями категорично не можна дарувати чашки самотнім людям.