Именины Макария в 2025 году: все дни, когда Макар празднует День ангела
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Мало кто знает, что на самом деле значит имя Макар
Имя Макар, — далеко не самое распространенное на сегодняшний день, но очень древнее и красивое. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Макара в году.
Значение имени Макар
Изначально это имя звучало как "Макариос", что переводится с греческого как "благословенный" или "счастливый". Имя получило распространение среди христиан, его церковная форма, — Макарий, а разговорная, — просто Макар. История знает много церковников, мучеников и митрополитов с таким именем.
Также интересный факт: в мифологии имя Макарий использовалось в качестве эпитета для Зевса.
Когда День ангела Макара?
Носители имени Макар отмечают свои именины около полусотни раз в году. Перечислим самые главные по церковному православному календарю:
- 19 января, — Макарий Великий Египетский;
- 1 мая – священномученик митрополит Макарий Киевский;
- 13 мая, 7 сентября, — священномученик Макарий Каневский, Пинский, Овручский, Переяславский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки крайне нежелательно по приметам дарить мужчинам.