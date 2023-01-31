Именины Макария в 2025 году: все дни, когда Макар празднует День ангела

Мало кто знает, что на самом деле значит имя Макар

Имя Макар, — далеко не самое распространенное на сегодняшний день, но очень древнее и красивое. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Макара в году.

Значение имени Макар

Изначально это имя звучало как "Макариос", что переводится с греческого как "благословенный" или "счастливый". Имя получило распространение среди христиан, его церковная форма, — Макарий, а разговорная, — просто Макар. История знает много церковников, мучеников и митрополитов с таким именем.

Также интересный факт: в мифологии имя Макарий использовалось в качестве эпитета для Зевса.

Когда День ангела Макара?

Носители имени Макар отмечают свои именины около полусотни раз в году. Перечислим самые главные по церковному православному календарю:

19 января, — Макарий Великий Египетский;

1 мая – священномученик митрополит Макарий Киевский;

13 мая, 7 сентября, — священномученик Макарий Каневский, Пинский, Овручский, Переяславский.

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