Іменини Макарія у 2025 році: всі дні, коли Макар святкує День ангела
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Мало хто знає, що насправді означає ім’я Макар
Ім’я Макар — далеко не найпоширеніше на сьогоднішній день, але дуже давнє і красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Макара протягом року.
Значення імені Макар
Спочатку це ім’я звучало як "Макаріос", що перекладається з грецької як "благословенний" або "щасливий". Ім’я набуло поширення серед християн, його церковна форма — Макарій, а розмовна — просто Макар. Історія знає багато церковників, мучеників та митрополитів з таким ім’ям.
Також цікавий факт: у міфології ім'я Макарій використовувалося як епітет для Зевса.
Коли День ангела Макара?
Носії імені Макар відзначають свої іменини близько півсотні разів на рік. Перерахуємо найголовніші за церковним православним календарем:
- 19 січня, — Макарій Великий Єгипетський;
- 1 травня, – священномученик митрополит Макарій Київський;
- 13 травня, 7 вересня, — священномученик Макарій Каневський, Пінський, Овруцький, Переяславський.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки вкрай небажано за прикметами дарувати чоловікам.