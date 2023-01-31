Іменини Макарія у 2025 році: всі дні, коли Макар святкує День ангела

Мало хто знає, що насправді означає ім’я Макар

Ім’я Макар — далеко не найпоширеніше на сьогоднішній день, але дуже давнє і красиве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Макара протягом року.

Значення імені Макар

Спочатку це ім’я звучало як "Макаріос", що перекладається з грецької як "благословенний" або "щасливий". Ім’я набуло поширення серед християн, його церковна форма — Макарій, а розмовна — просто Макар. Історія знає багато церковників, мучеників та митрополитів з таким ім’ям.

Також цікавий факт: у міфології ім'я Макарій використовувалося як епітет для Зевса.

Коли День ангела Макара?

Носії імені Макар відзначають свої іменини близько півсотні разів на рік. Перерахуємо найголовніші за церковним православним календарем:

19 січня, — Макарій Великий Єгипетський;

1 травня, – священномученик митрополит Макарій Київський;

13 травня, 7 вересня, — священномученик Макарій Каневський, Пінський, Овруцький, Переяславський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки вкрай небажано за прикметами дарувати чоловікам.