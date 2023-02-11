Именины Пелагеи в 2025 году: все дни, когда Палажка празднует День ангела
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Мало кто знает, какое красивое значение имени Пелагея
Имя Пелагея на сегодняшний день встречается очень редко, но от этого не становится менее красивым и древним. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Пелагеи в году.
Значение имени Пелагея
Имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "морская" или "открытое море". Оно использовалось как эпитет богини любви и красоты Афродиты, рожденной в пене морской.
Встречаются такие формы имени Пелагея как Палажка, Палага, Палагна, Пелага, Поля, Полина.
Считается, что носительницы имени Пелагея целеустремленные, самостоятельные, рассудительные, но часто имеют сложный характер, не прощают обид и склонны к меркантильности.
Когда День ангела Пелагеи?
Носительницы имени Пелагея отмечают именины три раза в году по календарю ПЦУ.
Перечислим их:
- 4 мая, 7 октября, — святая мученица Пелагия Тарсийская;
- 8 октября, — мученица Пелагия Антиохийская;
- 8 октября, — преподобная Антиохийская, Елеонская, Палестинская (которая подвизалась в мужском образе).
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить женщинам, — могут накликать беду.