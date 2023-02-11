Именины Пелагеи в 2025 году: все дни, когда Палажка празднует День ангела

Мало кто знает, какое красивое значение имени Пелагея

Имя Пелагея на сегодняшний день встречается очень редко, но от этого не становится менее красивым и древним. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Пелагеи в году.

Значение имени Пелагея

Имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "морская" или "открытое море". Оно использовалось как эпитет богини любви и красоты Афродиты, рожденной в пене морской.

Встречаются такие формы имени Пелагея как Палажка, Палага, Палагна, Пелага, Поля, Полина.

Считается, что носительницы имени Пелагея целеустремленные, самостоятельные, рассудительные, но часто имеют сложный характер, не прощают обид и склонны к меркантильности.

Когда День ангела Пелагеи?

Носительницы имени Пелагея отмечают именины три раза в году по календарю ПЦУ.

Перечислим их:

4 мая, 7 октября , — святая мученица Пелагия Тарсийская;

, — святая мученица Пелагия Тарсийская; 8 октября , — мученица Пелагия Антиохийская;

, — мученица Пелагия Антиохийская; 8 октября, — преподобная Антиохийская, Елеонская, Палестинская (которая подвизалась в мужском образе).

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