Именины Саввы в 2025 году: все дни, когда Савчик празднует День ангела
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Есть много версий о том, откуда произошло имя Савва
Имя Савва, — довольно редкое, но от этого не менее интересное. "Телеграф" разобрался, каково его происхождение, и когда в течение года празднуют все Дни ангела Саввы.
Значение имени Савва
Есть разные версии происхождения имени: одни считают, что это сокращенная форма имени "Савватий", другие, — что имя происходит от древнееврейского "мудрец", "старец". По одной из версий, оно также может переводиться как "заключенный".
Используются такие формы как Савик, Савко, Савчик, Савусь.
Больше всего имя Савва распространено в восточноевропейских странах и Румынии.
Среди украинцев с этим именем достойны упоминания писатель Савва Головановский, казацкий сотник Савва Чалый, атаман Савва Кононович, ученые Савва Чавдаров, Савва Манзий и Савва Богородский, полковник армии УНР Савва Пищаленко, яворовский резчик Савва Мельник.
Когда День ангела Саввы?
Пожалуй, главные именины Саввы отмечаются 12 января (святой Савва I Сербский) и 5 декабря (Савва Освященный).
Также перечислим по месяцам все именины Саввы по церковному православному календарю:
- 12, 14 января;
- 8 февраля;
- 15, 24 апреля;
- 27 июля;
- 27 августа;
- 5 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено по приметам дарить на праздники мужчинам.