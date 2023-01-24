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Именины Саввы в 2025 году: все дни, когда Савчик празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Саввы и когда у него День ангела
Рассказываем про значение имени Саввы и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

Есть много версий о том, откуда произошло имя Савва

Имя Савва, — довольно редкое, но от этого не менее интересное. "Телеграф" разобрался, каково его происхождение, и когда в течение года празднуют все Дни ангела Саввы.

Значение имени Савва

Есть разные версии происхождения имени: одни считают, что это сокращенная форма имени "Савватий", другие, — что имя происходит от древнееврейского "мудрец", "старец". По одной из версий, оно также может переводиться как "заключенный".

Используются такие формы как Савик, Савко, Савчик, Савусь.

Больше всего имя Савва распространено в восточноевропейских странах и Румынии.

Среди украинцев с этим именем достойны упоминания писатель Савва Головановский, казацкий сотник Савва Чалый, атаман Савва Кононович, ученые Савва Чавдаров, Савва Манзий и Савва Богородский, полковник армии УНР Савва Пищаленко, яворовский резчик Савва Мельник.

Когда День ангела Саввы?

Пожалуй, главные именины Саввы отмечаются 12 января (святой Савва I Сербский) и 5 декабря (Савва Освященный).

Также перечислим по месяцам все именины Саввы по церковному православному календарю:

  • 12, 14 января;
  • 8 февраля;
  • 15, 24 апреля;
  • 27 июля;
  • 27 августа;
  • 5 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено по приметам дарить на праздники мужчинам.

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#День ангела #Именины #Значение имени