Именины Игнатия в 2025 году: все дни, когда Игнат празднует День ангела

Мало кто знает, какое настоящее значение имени Игнатий

Имя Игнатий (Игнат) на сегодня довольно редкое, пусть и очень красивое. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло и когда все именины Игната в году.

Значение имени Игнатий

Считается, что имя появилось от латинского слова "ignis", — "огонь". Но по другой версии оно также могло появиться от слова "игнатус", — "неизвестный".

Встречаются такие формы этого имени как Игнат, Гнат, Игнациоус, Игнаций, Игнас, Игнац, Иньяцио, Игнасио. Также есть разговорные формы Гнатко, Гнатик, Гнатусь, Начо.

Среди известных украинцам Игнатов следует вспомнить такие личности как шляхтич Игнат Высочан, военный и политический деятель Игнат Галаган, театральный режиссер и актер Игнат Юра.

Принято считать, что Игнаты обычно способные, эрудированные и начитанные, с виду простые и нехитрые, но самом деле склонные к контролю над другими.

Когда День ангела Игната?

Носители имени Игнат празднуют именины семь раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим их все:

29 января, 20 декабря , — Игнатий Антиохийский Богоносец;

, — Игнатий Антиохийский Богоносец; 1 мая, — Игнатий Новый, Афонский, Константинопольский;

28 августа, 20 декабря, — Игнатий Печерский;

27 сентября, — Игнатий Глубокореченский (Каппадокийский);

23 октября, — Игнатий Константинопольский.

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