Ни грамма сахара в доме: как живет и что ест Юлия Гомбош, которая в 47 лет покорила мир (фото, видео)

Жительница Ужгорода на соревнованиях в Санта-Сусанне принесла две золотых и одну серебряную медаль в копилку Украины

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Абсолютная чемпионка мира по бодифитнесу среди мастеров Юлия Гомбош любит батат и не держит в доме сахара. В начале своей карьеры она носила короткую стрижку с выбритыми висками, но постепенно пришла к женственности.

Об этом "Телеграф" узнал из соцсетей спортсменки. Юлия родилась 5 октября 1979 года, сейчас ей 47 лет.

Что ест чемпионка мира по бодифитнесу

В 2017 году сообщалось, что у нее трое детей, однако более подробной информации о них или муже нам найти не удалось. Публикации чемпионки в соцсетях преимущественно касаются спорта и смежных тем, например, питания.

В октябре 2026 года она показала, какие продукты покупает в магазине, и поделилась пристрастиями в еде. Так, она рассказала, что не держит в доме сахара, а чай и кофе пьет без него.

Спортсменка есть определенные части пекинской капусты, свежие огурцы и обожает кабачки, из которых готовит оладьи, вафли и блинчики.

Также Юлия не любит картошку и гречку, поскольку не наедается ними. Вместо этого она предпочитает запеченный батат и пропаренный рис басмати.

Из мясных продуктов ей больше по вкусу филе индейки, чем та же часть курицы. Однако от куриной печенки она не отказывается и удивляется, почему не ела ее в детстве. Также спортсменка любит постные бульоны, которые покупает в Ужгородском "Дасторе".

От войны с собой до мягкой женственности

Мы нашли июньский пост Юлии, в котором она рассказала о своей трансформации. Признаемся, он нас очень удивил.

"Когда-то мой путь в бодибилдинге начинался с настроения бойца. Моя внешность, мой характер, мой подход к жизни — всё говорило об этом. Я была похожа на воина Спарты: короткие волосы с выбритыми висками. Мне казалось, что результата можно добиться только через борьбу, преодоление и постоянное напряжение", – написала она.

Юлия Гомбош с короткой стрижкой. Фото: uzhgorod.net.ua

Спортсменка отметила, что чем глубже изучала себя и женскую природу, тем больше менялась. А однажды ей захотелось отрастить длинные густые волосы.

"Я стала понимать, что настоящая сила женщины не в борьбе. Она в гармонии. Сегодня моя философия основана на том, что сексуальность может быть духовной, а духовность — сексуальной. Для меня это не противоположности, а две стороны одной целостной женщины", – поделилась Юлия.

Сегодня она считает, что женщина может быть сильной и одновременно нежной, уверенной и одновременно чувствительной. Может достигать целей и при этом позволять себе отдыхать, принимать помощь и быть уязвимой, потому что настоящая женская сила рождается не из борьбы, а из гармонии с собой.

Кто такая Юлия Гомбош

Спортсменка из Ужгорода Юлия Гомбош стала абсолютной чемпионкой мира по бодифитнесу среди мастеров. Победу она одержала на соревнованиях IFBB Semi-Pro World Championships, которые проходили 29 октября — 2 ноября 2026 года в испанском городе Санта-Сусанна.

Сначала украинка добыла в борьбе золотую награду в категории бодифитнеса среди мастеров в возрасте 45–49 лет, а затем получила титул абсолютной чемпионки мира среди мастеров.

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