Как сходить в туалет, когда нет воды: выручит дешевое средство из зоомагазина

Лайфхак на случай отключения воды

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Отключение водоснабжения в многоэтажках может создать немало бытовых неудобств, особенно когда нет возможности смыть унитаз. В такой ситуации приходится искать альтернативные способы поддерживать гигиену и избегать неприятного запаха.

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Одним из простых решений может стать обычный наполнитель для кошачьего туалета. Его используют для поглощения влаги и уменьшения запаха. Такой материал можно применять и для обустройства временного туалета в квартире, как объясняет "Телеграф".

Для этого понадобится прочное ведро с крышкой и плотные мусорные пакеты. Ведро нужно выстелить пакетом, а после каждого использования присыпать отходы небольшим количеством наполнителя. Он поможет поглотить часть влаги и сделать запах менее ощутимым.

Если наполнителя нет, альтернативой могут стать сухие опилки или измельченная газета. Важно держать емкость закрытой, регулярно менять пакеты и не допускать контакта отходов с поверхностями и продуктами.

Использованные пакеты нужно плотно закрывать и утилизировать в соответствии с местными санитарными правилами. Выливать их содержимое в канализацию, особенно во время аварий, нельзя.

Содержимое использованных пакетов нельзя смывать в канализацию Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как можно смыть унитаз во время отключения воды и какие необычные способы для этого используют жители Киева.