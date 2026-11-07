Две машины в час: как водителям не стоять в очереди на замену шин

Услуги шиномонтажа подорожали на 20–30% из-за расходов на автономное питание, энергоносители и материалы

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В Украине разгар сезона замены автомобильных шин, а сервисы работают с повышенной нагрузкой. В днепровском MegaBOX очереди начались около недели назад: водителям предлагают предварительную запись, чтобы не ждать на месте.

Об очередях и предварительной записи "Телеграфу" рассказал сотрудник шиномонтажного сервиса MegaBOX в Днепре. Наряду с сезонной заменой шин мастера выполняют ремонт, в частности устраняют проколы колес.

Подробнее в материале: "Цены выросли на 30%, и на это есть причины: сколько стоит "переобуть" авто и что происходит на шиномонтажах".

Как записаться на замену шин

Для предварительной записи сервис использует EasyWeek, доступный через его страницу в Instagram. Водитель выбирает конкретную дату для замены шин.

"За час принимаем 2 машины, плюс ремонты – проколы колес. У нас на сайте в Instagram есть EasyWeek, который тоже подорожал, где можно записаться на конкретную дату, чтобы переобуть шины и не стоять в очередях", – рассказал работник MegaBOX.

Запись через EasyWeek позволяет выбрать дату замены шин и не ждать в очереди Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему выросла стоимость шиномонтажа

По сравнению с предыдущим сезоном сервис повысил цены на 20–30%, как ранее писал "Телеграф". Одной из причин стали отключения электроэнергии: для работы оборудования приходится использовать генераторы и тратить топливо.

"В связи с отключениями света для работы сейчас нужны генераторы, которые работают на дизеле. А цена дизеля перевалила за 100 грн. За час его расход составляет около 4 литров", – объяснил работник сервиса.

Покраска дисков дорожает из-за импортных красок и расходов на электроэнергию

Для автономной работы MegaBOX использует инвертор, генератор и аккумуляторы. Отдельный инверторный генератор заряжает аккумуляторы во время отключений и также требует топлива. Стоимость самого шиномонтажа зависит от диаметра колес и типа автомобиля.

Выросли и расходы на материалы и сопутствующие работы. Заплаты и пластыри подорожали на 20%, лента грузиков для дисков весом 60 граммов теперь стоит 12 гривен. Пара обычных рабочих перчаток обходится в 40 гривен, и ее хватает на один рабочий день. Покраска дисков подорожала из-за стоимости импортных красок и электроэнергии для специальной печи, в которой их запекают.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, каким водителям особенно важно вовремя заменить летние шины на зимние и почему не стоит откладывать это решение.