Именины Вадима в 2025 году: все дни, когда Вадик празднует День ангела

Именины у Вадима бывают всего раз в году, не забудьте поздравить

Имя Вадим весьма распространено в Украине, при этом еще и довольно старое, и с интересной историей. "Телеграф" решил рассказать, откуда взялось это имя, что оно значит и когда все именины Вадима в течение года.

Значение имени Вадим

Есть несколько версий происхождения имени Вадим. Основная версия, — славянская, и по ней имя происходит от слов "вадить" и "иметь", и значит "манящий", "привлекательный" (однако некоторые источники трактуют слово "вадить" не как "привлекать", а как "сеять смуту", "обвинять", из-за чего значение имени по их трактовке меняется на "тот, кто клевещет"). Некоторые также считают, что имя Вадим могло появиться как сокращение от имени Владимир.

Еще по одной версии имя Вадим имеет персидское происхождение, — в IV веке в Персии жил христианский мученик по имени "Бадеме", и его имя при распространении христианства трансформировалось в "Вадим". Сейчас он почитается церковью как Вадим Персидский.

На сегодняшний день имя Вадим популярно в Украине, россии, Беларуси, Болгарии, Словении, Северной Македонии. Также распространены формы Вадик, Вадимка.

Принято считать, что носители имени Вадим обычно решительные и трудолюбивые, однако бывает бросают начинания на полпути, если они им надоели. Вадимы часто добиваются успехов и становятся руководителями, однако только при том условии, что свою работу они любят. Вадимы умеют договариваться и являются хорошими переговорщиками, однако бывают склонны к манипуляциям и нарциссизму.

Когда День ангела Вадима?

Носители имени Вадим празднуют именины всего раз в году по церковному православному календарю, — 9 апреля. В этот день церковь почитает память Вадима Персидского.

Святой Вадим Персидский был из богатой семьи, но раздал часть имения и основал свой монастырь в пустыне. В ходе гонения христиан Вадима с учениками принуждали поклониться солнцу и огню, четыре месяца истязали в темнице, после чего святому Вадиму отрубили голову.

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