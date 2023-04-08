Іменини Вадима у 2025 році: всі дні, коли Вадик святкує День ангела

Іменини у Вадима бувають лише раз на рік, — не забудьте привітати

Ім’я Вадим дуже поширене в Україні, причому ще й досить старе, і з цікавою історією. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки взялося це ім’я, що воно означає і коли всі іменини Вадима протягом року.

Значення імені Вадим

Існує кілька версій походження імені Вадим. Основна версія, — слов’янська, і за нею ім’я походить від слів "вадити" і "мати", і значить "привабливий" (проте деякі джерела трактують слово "вадити" не як "манити", а як "сіяти смуту", "звинувачувати", через що значення імені згідно з їхнім трактуванням змінюється на "той, хто сіє смуту"). Деякі також вважають, що ім’я Вадим могло з’явитися як скорочення від імені Володимира.

Ще за однією версією ім’я Вадим має перське походження, — у IV столітті в Персії жив християнський мученик на ім’я "Бадеме", і його ім’я під час поширення християнства трансформувалося у "Вадим". Зараз він шанується церквою як Вадим Перський.

На сьогоднішній день ім’я Вадим популярне в Україні, росії, Білорусі, Болгарії, Словенії, Північній Македонії. Також поширені форми Вадик, Вадимка.

Вважають, що носії імені Вадим зазвичай рішучі і працелюбні, проте буває кидають починання на півдорозі, якщо вони їм набридли. Вадими часто досягають успіхів і стають керівниками, проте лише за умови, що свою роботу вони люблять. Вадими вміють домовлятися і є хорошими переговорниками, проте бувають схильні до маніпуляцій та нарцисизму.

Коли День ангела Вадима?

Носії імені Вадим святкують іменини лише раз на рік за церковним православним календарем, — 9 квітня. Цього дня церква шанує пам’ять Вадима Перського.

Святий Вадим Перський був із багатої родини, але роздав частину статків та заснував свій монастир у пустелі. У ході гоніння християн Вадима з учнями змушували вклонитися сонцю та вогню, чотири місяці катували у в’язниці, після чого святому Вадиму відрубали голову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому дарувати труси та шкарпетки чоловікові на свято — погана ідея, згідно з народними прикметами.