Именины Якова в 2025 году: все дни, когда Яша празднует День ангела

Не все знают, какова история этого имени

Пускай имя Яков на сегодняшний день далеко не самое популярное, однако оно известно почти каждому и имеет давнюю историю. "Телеграф" решил рассказать, откуда взялось это имя, что оно значит и когда все Дни ангела Якова в течение года.

Значение имени Яков

Это еврейское имя, известное по Библии, — там Иаковом звали близнеца Исава, который родился, держась за его пятку. Дословно оно так и значит "пятка", "тот, кто следует за кем-то".

Встречаются такие формы имени как Яков, Якоб, Якуб, Иаков, Яаков, Жакоб, Жак, Яша, Яшка, Яшечка, Яшуня. Что интересно, от формы этого имени Iacomus образовались и другие популярные в мире имена, такие как Джеймс, Джакомо, Хайме.

Когда День ангела Якова?

Носители имени Яков отмечают именины несколько раз в году по церковному православному календарю.

Главные именины Якова, пожалуй, отмечаются 9 октября, когда почитается апостол из 12-ти Иаков Алфеев. Кроме того, важен и святой апостол от 70-ти Иаков, брат Господень по плоти, — его память церковь чтит 27 апреля и 23 октября.

Также перечислим по месяцам все дни, когда Яковы празднуют День ангела:

в январе: 13, 29;

в феврале: 4, 10, 11;

в марте: 4, 21;

в апреле: 10, 15, 27, 30;

в мае: 4, 13, 18, 27;

в августе: 9;

в октябре: 9, 23;

в ноябре: 1, 26, 27;

в декабре: 14, 21.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено дарить родственникам по народным приметам.