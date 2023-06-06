Именины Филиппа в 2025 году: все дни, когда Филя празднует День ангела

Это имя носили цари, короли, императоры и апостолы

Имя Филипп на сегодняшний день не самое популярное, однако все равно довольно часто встречается. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Филиппа в году.

Значение имени Филипп

Это древнегреческое имя, которое переводится как "тот, что любит лошадей" или "тот, что увлекается верховой ездой". На территорию современной Украины имя распространилось вместе с христианством, однако обрело популярность намного позднее.

В Украине встречается форма имени Пилип. Также есть такие формы как Фил, Филя, Филька, Филечка, Пилипко, Пилипчик, Пилипок, Филиппе, Фелиппе, Филиппо.

Наверное, самым известным живым носителем имени Филипп является российский певец, любитель президента рф владимира путина Филипп Киркоров. Кроме того, стоит вспомнить такие личности как апостолы из 12 и из 70 Филиппы, гетман Украины Пилип Орлик, также было много римских императоров, королей Франции, Испании, Португалии, царей Македонии, герцогов Бургундских и Орлеанских по имени Филипп.

Принято считать, что носители имени Филипп обычно самолюбивы, умеют показать себя, довольно общительные, хитрые, но ранимые, вспыльчивые и имеют мало друзей, потому что мало кто готов вынести их характер.

Когда День ангела Филиппа?

Носители имени Филипп празднуют свои именины пять раз в году по церковному православному календарю:

25 января, — Филипп Римлянин;

17 августа, — Филипп Никомидийский;

11 октября, — Филипп апостол от 70-ти, из семи дьяконов;

14 ноября, — Филипп апостол из 12-ти;

22 февраля, — Филипп Апамейский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечаются все главные церковные праздники в Украине, — после перехода церкви на новый календарь.