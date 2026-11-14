Оставляет пятна, которые ничем не отмыть: в популярном продукте обнаружили подвох

Владелец протирал пролитую водку с лакированной поверхности

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Мужчина пожаловался, что после использования салфеток "Кохавинка" на его раритетном тиковом столе осталась краска с них. По его словам, он промокнул салфетками пролитый алкоголь и оставил их на поверхности, а под действием спирта краситель перешел на лак.

Владелец связывает появление цветного следа с бумагой, оставленной на столе

Об этом случае рассказал в Threads пользователь @artemiogalushka. Стол из Дании ему когда-то привезла и подарила бабушка, поэтому для владельца это важная вещь.

"Не осознавая до конца опасности, я просто промокаю пятно салфетками торговой марки "Кохавинка" и оставляю", – рассказал мужчина.

Стол, о котором рассказал пользователь, был подарком бабушки Источник: Фото: Threads / @artemiogalushka

Мужчина добавил, что краска мгновенно въелась в лак. Он не смог отмыть ее ни водой, ни мыльным раствором. Не помогло и протирание слабым спиртовым раствором.

Кто производит "Кохавинку"

В публикации автор назвал торговую марку "Кохавинка" и отметил ее аккаунт. Он также показал фото салфеток, которые испортили его стол, – это "Рушники паперові", голубые сложенные листы.

Производитель – "Кохавинська паперова фабрика" в Гнездичеве Стрыйского района Львовской области. На упаковке указано, что это однослойные полотенца V-Fold: 200 штук размером 230 × 250 мм, изготовленные из вторичного сырья.

На упаковке "Кохавинки" указан производитель и характеристики полотенец

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