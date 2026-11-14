Оставляет пятна, которые ничем не отмыть: в популярном продукте обнаружили подвох
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Владелец протирал пролитую водку с лакированной поверхности
Мужчина пожаловался, что после использования салфеток "Кохавинка" на его раритетном тиковом столе осталась краска с них. По его словам, он промокнул салфетками пролитый алкоголь и оставил их на поверхности, а под действием спирта краситель перешел на лак.
Об этом случае рассказал в Threads пользователь @artemiogalushka. Стол из Дании ему когда-то привезла и подарила бабушка, поэтому для владельца это важная вещь.
"Не осознавая до конца опасности, я просто промокаю пятно салфетками торговой марки "Кохавинка" и оставляю", – рассказал мужчина.
Мужчина добавил, что краска мгновенно въелась в лак. Он не смог отмыть ее ни водой, ни мыльным раствором. Не помогло и протирание слабым спиртовым раствором.
Кто производит "Кохавинку"
В публикации автор назвал торговую марку "Кохавинка" и отметил ее аккаунт. Он также показал фото салфеток, которые испортили его стол, – это "Рушники паперові", голубые сложенные листы.
Производитель – "Кохавинська паперова фабрика" в Гнездичеве Стрыйского района Львовской области. На упаковке указано, что это однослойные полотенца V-Fold: 200 штук размером 230 × 250 мм, изготовленные из вторичного сырья.
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