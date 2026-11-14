Не успеете оглянуться – акция закончится: вафли Roshen в "АТБ" отдают со скидкой 33%

В предложении – два вида глазированных вафель по 34 грамма

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В супермаркетах "АТБ" покупатели могут найти немало сладостей по сниженным ценам. Такие предложения позволяют купить любимые лакомства дешевле и попробовать разные вкусы без значительных затрат.

Согласно информации в каталоге "АТБ", на этот раз акция распространяется на два вида вафель Roshen Roshetto. Оба продаются со скидкой 33%, которая будет действовать по 17 ноября включительно.

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Вафли Roshetto milk и Roshetto dark теперь стоят по 9,90 грн за штуку вместо 14,80 грн. Таким образом, на каждой упаковке покупатель экономит 4,90 грн. Оба варианта имеют одинаковый вес – 34 грамма, но отличаются вкусом и видом глазури.

На каждой вафле Roshetto покупатели экономят 4,90 грн

Если купить по одной вафле каждого вида, покупка обойдется в 19,80 грн вместо 29,60 грн. Таким образом, на двух упаковках можно сэкономить 9,80 грн, а общий вес сладостей составит 68 граммов. Акционное предложение действует до 17 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал об акционных предложениях на популярные конфеты "Київ Вечірній" от Roshen. Накануне новогодних праздников скидки на эти сладости могут достигать 200 грн.