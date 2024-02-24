Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать сегодня 24 февраля в церковный праздник

Сегодня в божественный праздник нельзя готовить мясные блюда, а девушкам — заплетать косы

В эту субботу, 24 февраля (9 марта до перехода на новоюлианский календарь), православные христиане и греко-католики почитают память Иоанна Крестителя, а также отмечают событие, как первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи или просто Обретение. В народе раньше этот день называли Ивановым.

Иоанн, также известный как Креститель, считается наиболее близким предшественником Иисуса Христа и пророчествовал о его пришествии. Он проживал в землях пустыни аскетом, провозглашал крещение в кругу иудейского народа и совершал обряд крещения в водах реки Иордан самого Спасителя. Иоанн был казнен по приказу царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

Христиане молились святому Иоанну Предтече, чтобы избавиться от головной боли и просили его о здоровье для своих детей, защите посевов и об обильном урожае. Кстати, название праздника "Обретение" связано с тем, что в этот период птицы начинают строить гнезда. Это символизирует для них обретение жилища и потомства.

Традиции и приметы на 24 февраля

Этот день считается удачным для рыбаков. По народным поверьям, рыбаки всегда 24 февраля возвращаются домой с богатым уловом, из которого готовят блюда для гостей, а также делают угощения бедным. Традиционно наши предки помогали птицам найти жилище, устанавливали новые скворечники и кормушки. Встреча с аистами и жаворонками в этот день сулит удачу на протяжении всего года.

Если в этот день лежит снег, значит Пасха будет холодной, а еще ожидается хороший урожай.

На Обретение весь день громко щебечут птицы – очень скоро наступит потепление.

Капает с крыш, значит лето будет жарким.

Если в этот день болит голова, значит нужно помолиться Иоанну Крестителю, и все пройдет.

Увидеть в этот день аиста или жаворонка – к счастью.

Что нельзя делать 24 февраля

Рано ложиться спать — в дом может пробраться нечисть и начать безобразничать.

Ходить по сугробам – к беспорядку в работе и домашних делах.

Готовить блюда из утки – можно стать жертвой сплетен и слухов.

Готовить блюда из мяса любой птицы – это отвадит удачу и успех.

Рубить деревья и корчевать пни – к несчастью.

Девушкам и женщинам заплетать косы – так можно вплести в них неурядицы и лишние заботы.

Гладить и отпаривать одежду – к неприятностям.

Распускать вязаную одежду мужа – к разводу.

Жечь костры – в них может сгореть счастье, в семье случится разлад, ссоры и расставание.

У кого именины 24 февраля

В этот день именины празднуют Иван и Илларион.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В Украине — вторая годовщина начала полномасштабной войны. Именно 24 февраля 2022 в 3:40 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

В мире 24 февраля отмечают несколько ежегодных праздников. Это День рождения лотереи, в последнюю субботу февраля — Всемирный день шпагоглотателей (World Sword Swallowers Day), День сериала "Твин-Пикс", Праздник съехавшей крыши или День полосок и пятнышек.

Также сегодня День независимости в Эстонии. А в Румынии и Молдове отмечают древний праздник — День Драгобете, бога молодости, радости и любви.

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Масленица. Также "Телеграф" рассказывал, когда в 2024 году начнется Великий пост.