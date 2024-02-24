Обретіння голови Іоанна Предтечі: що не можна робити сьогодні 24 лютого у церковне свято

Сьогодні у божественне свято не можна готувати м’ясні страви, а дівчатам — заплітати коси

Цієї суботи, 24 лютого (9 березня до переходу на новоюліанський календар), православні християни та греко-католики вшановують пам’ять Іоанна Хрестителя, а також відзначають подію, як перше і друге Обретіння голови Іоанна Предтечі або просто Обретіння. У народі раніше цей день називали Івановим.

Іоанн, також відомий як Хреститель, вважається найближчим попередником Ісуса Христа і пророкував про його пришестя. Він мешкав у землях пустелі аскетом, проголошував хрещення у колі юдейського народу і здійснював обряд хрещення у водах річки Йордан самого Спасителя. Іоанн був страчений за наказом цариці Іродіади та її дочки Соломії.

Християни молилися святому Іоанну Предтечі, щоб позбутися головного болю і просили його про здоров’я для своїх дітей, захист посівів та про рясні врожаї. До речі, назва свята "Обретіння" пов’язана з тим, що в цей період птахи починають будувати гнізда. Це символізує для них обретіння житла і потомства.

Традиції та прикмети на 24 лютого

Цей день вважається вдалим для рибалок. За народними повір’ями, рибалки завжди 24 лютого повертаються додому з багатим уловом, з якого готують страви для гостей, а також роблять частування бідним. Традиційно наші пращури допомагали птахам знайти житло, встановлювали нові шпаківні та годівниці. Зустріч з лелеками та жайворонками цього дня обіцяє удачу протягом усього року.

Якщо в цей день лежить сніг, отже Великдень буде холодним, а ще очікується хороший урожай.

На Обретіння весь день голосно щебечуть птахи — дуже скоро настане потепління.

Капає з дахів, отже, літо буде спекотним.

Якщо у цей день болить голова, то треба помолитися Іоанну Хрестителю, і все пройде.

Побачити цього дня лелеку чи жайворонка – на щастя.

Що не можна робити 24 лютого

Рано лягати спати — в дім може пробратися нечисть і почати бешкетувати.

Ходити по кучугурах – до безладдя в роботі та домашніх справах.

Готувати страви з качки – можна стати жертвою пліток та чуток.

Готувати страви з м’яса будь-якого птаха — це відвадить удачу і успіх.

Рубати дерева і корчувати пні – до нещастя.

Дівчатам і жінкам заплітати коси – так можна вплести в них негаразди та зайві турботи.

Гладити та відпарювати одяг – до неприємностей.

Розпускати в’язаний одяг чоловіка – до розлучення.

Палити багаття — в них може згоріти щастя, в сім’ї трапиться розлад, сварки та розставання.

У кого іменини 24 лютого

Цього дня іменини святкують Іван та Іларіон.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

В Україні — друга річниця початку повномасштабної війни. Саме 24 лютого 2022 року о 3:40 ранку Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України.

У світі 24 лютого відзначають кілька щорічних свят. Це День народження лотереї, в останню суботу лютого — Всесвітній день шаблековтачів (World Sword Swallowers Day), День серіалу "Твін-Пікс", Свято даху, що з’їхав, або День смужок і цяток.

Також сьогодні День незалежності в Естонії. А в Румунії та Молдові відзначають стародавнє свято — День Драґобете, бога молодості, радості та кохання.

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