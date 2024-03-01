Россию лишили права участвовать в конкурсе "Мисс Мира" после буллинга украинки

После скандала на "Мисс Европа" страну-агрессоршу официально устранили из "Мисс Мира 2023"

Россия лишилась возможности участвовать в конкурсе красоты "Мисс Мира 2023", который в этом году завершится финалом в Индии 9 марта. Решение об исключении страны-террористки из события стало известно после конфликта на "Мисс Европа", где участницы из РФ и Белоруссии затравили украинку Милену Мельничук.

Хорошие новости в Инстаграме сообщила Глава оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину оргкомитет послал письменное и видеообращение к организаторам, в котором просил не включать страну-агрессоршу в какие-либо конкурсы, с которыми они сотрудничают.

"Друзья, эту новость я хотела сообщить позже и лично поблагодарить за это главу конкурса Мисс Мира. Но сегодня в социальных сетях увидела ужасный поступок россиянки во время другого конкурса красоты и не могу промолчать. Одна из украинских девушек на мировом конкурсе была унижена представительницей страны агрессора. Многие люди прислали мне это видео и спросили о реакции нашего комитета", — сообщила Вероника Щипцова.

Организаторы принимали решение два года. На этот раз глава и генеральный директор "Мисс Мира" Джулия Морли отстранила Россию от участия в конкурсе красоты.

Председатель оргкомитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова

Напомним, что на проходившем в Ливане конкурсе красоты "Мисс Европа" допустили участие представительниц стран-агрессорш — России и Белоруссии. Более того, победу одержала россиянка Роза Гадиева, а представительница Беларуси заняла третье место. Представительница Украины Милена Мельничук опубликовала видео, на котором видно, что белоруска, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно обращается к украинке и выражает угрозы и оскорбления.

Ранее сообщалось, что на конкурсе "Мисс Мира 2023" представит Украину София Шамия, которая ранее стала победительницей конкурса "Мисс Украина 2023". Студентка из Киева прошла длительную подготовку и отправилась в Индию.