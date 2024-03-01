Росію позбавили права брати участь у конкурсі "Міс Світу" після булінгу українки

Після скандалу на "Міс Європа" країну-агресорку офіційно усунули з "Міс Світу 2023"

Росія втратила можливість брати участь у конкурсі краси "Міс Світу 2023", який цього року завершиться фіналом в Індії 9 березня. Рішення про виключення країни-терористки з події стало відомо після конфлікту на "Міс Європа", де учасниці з РФ та Білорусі зацькували українку Мілену Мельничук.

Гарні новини в Інстаграмі повідомила Голова оргкомітету конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щипцова. За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну оргкомітет надіслав письмове та відеозвернення до організаторів, у якому просив не включати країну-агресорку до будь-яких конкурсів, з якими вони співпрацюють.

"Друзі, цю новину я хотіла повідомити пізніше і особисто подякувати за це голові конкурсу Міс Світу. Але сьогодні у соціальних мережах побачила жахливий вчинок росіянки під час іншого конкурсу краси і не можу промовчати. Одну з українських дівчат на світовому конкурсі було принижено представницею країни агресора. Чимало людей надіслали мені це відео та запитали про реакцію нашого комітету", — повідомила Вероніка Щипцова.

Організатори приймали рішення два роки. На цей раз голова та генеральний директор "Міс Світу" Джулія Морлі відсторонила Росію від участі у конкурсі краси.

Голова оргкомітету конкурсу "Міс Україна" Вероніка Щипцова

Нагадаємо, що на конкурсі краси "Міс Європа", що відбувався в Лівані, допустили участь представниць країн-агресорок – Росії та Білорусі. Мало того, перемогу здобула росіянка Роза Гадієва, а представниця Білорусі посіла третє місце. Представниця України Мілена Мельничук опублікувала відео, на якому видно, що білоруска, можливо, у стані алкогольного сп'яніння, агресивно звертається до українки та висловлює погрози та образи.

Раніше повідомлялось, що на конкурсі "Міс Світу 2023" представить Україну Софія Шамія, яка раніше стала переможницею конкурсу "Міс Україна 2023". Студентка з Києва пройшла тривалу підготовку і вже вирушила до Індії.