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"Желали смерти мне и моей семье": украинка рассказала, как россияне ей угрожали на конкурсе "Мисс Европа 2024"

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Милена Мельничук представляла Украину на "Мисс Европа 2024" Новость обновлена 29 февраля 2024, 20:10
Милена Мельничук представляла Украину на "Мисс Европа 2024". Фото instagram.com/milena.melnichuk

Украинка рассказала, что россияне ее унижали еще перед началом конкурса

В городе Бейрут в Ливане с 15 по 25 февраля проходил конкурс Miss Europe 2024. Первое место заняла россиянка, как и в конкурсе "Миссис Вселенная 2022". Украину представляла Милена Мельничук, родом из Житомира. Девушка призналась, что ее унижали россияне и команда шоу.

Об этом Милена рассказала на своей странице в Instagram. Девушка назвала конкурс адом и рассказала, что хейт в ее сторону начался еще перед ее участием.

Представительница Украины рассказала, что накануне конкурса россияне удаляли ее страницу в соцсетях, звонили по телефону на ее личный номер и угрожали ее смертью и ее семьи. Также Милена поделилась, что русские называли ее нацисткой и фашисткой, и говорили, что войну начали украинцы.

Несмотря на переживший Милена стресс, она все же поехала представлять Украину на "Мисс Европа 2024". По словам девушки, ее там ждал ад. Милену пытались сфотографировать с русской, от чего она агрессивно отказывалась. Дизайнер конкурса дал представительницам России и Украины одинаковые платья, чтобы они выглядели как подруги.

"Хореограф конкурса поставил меня рядом с россиянкой на сцене, когда я попросила переставить меня он сказал на русском языке "мне п*хуй на войну в Украине", — рассказывает Милена.

Во время самого финала этот хореограф кричал мне на сцене "хохлушка". Когда я выставила сториз, что хочу деквалифицироваться из конкурса, организаторы начали мне угрожать, и даже врывались в номер с угрозами!", — говорит девушка.

Милена также поделилась, что от представительницы Беларуси Ирины Максимович она тоже получала угрозы. Мельничук выложила видео из автобуса, где белоруска кричит на девушку и оскорбляет ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка отказалась от титула "Мисс Япония". Причиной стали подробности ее личной жизни.

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#Скандал #Звезды #Мисс Европа