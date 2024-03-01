Украина потеряла первенство: кому букмекеры пророчат победу на Евровидении 2024 (фото)

Узнайте, кто обогнал alyona alyona и Jerry Heil в свежем рейтинге

Украина впервые за долгое время после проведения Национального отбора на Евровидение 2024 потеряла первую позицию в рейтинге букмекеров. До сегодня лидерство среди участниц конкурса, украинских исполнительниц alyona alyona и Jerry Heil, составляло 16% шансов на победу. Однако всего за несколько дней Украина опустилась на второе место.

Согласно свежим данным букмекерской таблицы, первое место заняла Хорватия, а точнее представитель страны Baby Lasagna с конкурсной песней Rim Tim Tagi Dim. 28-летний певец имеет шанс на победу в 14% и уже сейчас считается мощным конкурентом представительниц Украины.

Вместе с тем alyona alyona и Jerry Heil также имеют 14%, однако прогнозы на победу украинок больше не такие утешительные. Подчеркнем, что это не окончательные букмекерские ставки. Многие страны еще не выбрали своих представителей для участия в международном песенном конкурсе.

Хорватия занимает 1 позицию в рейтинге букмекеров "Евровидение 2024"

Украина занимает 2 позицию в рейтинге букмекеров "Евровидение 2024"

Третье место занимает Исландия, которая еще не представила своего участника на Евровидение 2024. Четвертое и пятое место занимают Италия и Бельгия соответственно.

Напомним, что Украина на Евровидении 2024 выступит в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал состоится 9 мая, а сам гранд-финал – в субботу, 11 мая.