Праздник Теплого Алексея по-новому: что запрещено делать сегодня 17 марта
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Узнайте, что нельзя делать сегодня в церковный праздник, чтобы не потерять все деньги и уберечься от трудностей
В воскресенье, 17 марта (30 марта по старому стилю), христиане православной и греко-католической церкви за новоюлианским календарем почитают память преподобного Алексия. Наши предки называли этот день Алексеем Теплым. Также сегодня конец Масленичной недели — "Прощеное воскресенье".
Алексий происходил из знатной римской семьи, его родители были благочестивыми христианами и оказывали помощь нуждающимся. После свадьбы он оставил свой дом и молодую супругу, отправившись в долгое путешествие на восток, в конечном итоге он добрался до города Эдессы, на территории современной Турции.
В течение 17 лет Алексий жил на милостыню, проводя каждую ночь в молитве, и его святость стала предметом широких разговоров. Столкнувшись с неожиданным вниманием общества, Алексий бежал из Эдессы и вернулся в Рим. Родители не узнали его, но позволили ему жить в их доме. Прошло еще 17 лет, прежде чем истинное подвижничество Алексия стало известно как его родителям, так и всему городу.
Люди вспоминали о нем как о человеке добром и миролюбивом. Святой Алексий посвятил всю свою жизнь служению Господу. После его кончины его тело стало излучать благоухание. Свидетельства гласят, что останки святого исцеляли тяжелобольных.
Традиции и приметы на 17 марта
К ближе к этому времени снег уже начинал таять, на реках появлялось трескучее ледяное покрытие, а солнце становилось теплее. На Алексия Теплого мужчины отправлялись на рыбалку в надежде на хороший улов.
Все стремились в этот день поймать щуку, так как считалось, что это принесет удачу. А хозяйки готовили из пойманной рыбы уху и другие блюда на вечернюю трапезу.
- Появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель ожидается теплым.
- Трясогузки прилетели — скоро начнется половодье.
- Большие ручьи — к большому половодью.
- Не видно скворцов — погода испортится.
- Много звонких и быстрых ручьев — урожай будет богатым.
- Журавли прилетели — к теплу.
- Гуси летят на большой высоте — перед снегопадом.
- Плохое снеготаяние — к плохому сенокосу и скудному урожаю.
Что нельзя делать 17 марта
- Совершать большие покупки — есть риск потерять все свои сбережения.
- Употреблять в пищу курицу — это может привести к серьезным болезням.
- Заниматься тяжелой работой — придется много трудиться до самой осени.
- Планировать важные дела и проекты — они точно не принесут хорошего результата.
- Заводить романтические отношения, устраивать помолвку или свадьбу — союз может продержаться не долго.
- Отправляться в дорогу — долгий путь может обернуться проблемами и трудностями.
- Родителям новорожденного давать деньги в долг — можно отдать счастье ребенка.
- Угощать незнакомых и посторонних людей едой — есть риск попрощаться с семейным благополучием.
У кого именины 17 марта
В этот день именины празднуют Алексей, Макарий, Виктор, Павел и Александр.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
В этот день мировое сообщество отмечает День подводной лодки, День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ в Украине (ежегодно в третье воскресенье марта), День встречи ветра с Южного Полюса, Праздник шёпота. В Ирландии 17 марта отмечают День Святого Патрика и День ирландской кухни.
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