Свято Теплого Олексія по-новому: що заборонено робити сьогодні 17 березня

Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні у церковне свято, щоб не втратити всі гроші та уберегтися від труднощів

У неділю, 17 березня (30 березня за старим стилем), християни православної та греко-католицької церкви за новоюліанським календарем вшановують пам’ять преподобного Олексія. Наші пращури називали цей день Олексієм Теплим. Також сьогодні кінець Масляного тижня — "Прощена неділя".

Олексій походив зі знатної римської сім’ї, його батьки були благочестивими християнами і надавали допомогу нужденним. Після весілля він залишив свій будинок і молоду дружину, вирушивши в довгу подорож на схід, зрештою він дістався до міста Едеси, на території сучасної Туреччини.

Протягом 17 років Олексій жив на милостиню, проводячи кожну ніч у молитві, і його святість стала предметом широких розмов. Зіткнувшись з несподіваною увагою суспільства, Олексій утік з Едеси та повернувся до Риму. Батьки не впізнали його, але дозволили йому жити у їхньому домі. Минуло ще 17 років, перш ніж справжнє подвижництво Олексія стало відомим як його батькам, так і всьому місту.

Люди згадували про нього як про людину добру і миролюбну. Святий Олексій присвятив своє життя служінню Господу. Після його смерті його тіло почало випромінювати пахощі. Свідчення говорять, що останки святого зцілювали тяжкохворих.

Традиції та прикмети на 17 березня

Ближче до цього часу сніг уже починав танути, на річках з’являлося тріскуче крижане покриття, а сонце ставало теплішим. На Олексія Теплого чоловіки вирушали на рибалку, сподіваючись на добрий улов.

Усі прагнули цього дня зловити щуку, бо вважалося, що це принесе удачу. А господині готували з впійманої риби юшку та інші страви на вечірню трапезу.

З’явилися перші квіти мати-й-мачухи – квітень очікується теплим.

Трясогузки прилетіли — незабаром почнеться повінь.

Великі струмки — до великої повені.

Не видно шпаків — погода зіпсується.

Багато дзвінких та швидких струмків – урожай буде багатим.

Журавлі прилетіли — до тепла.

Гуси летять на великій висоті — перед снігопадом.

Погане сніготанення — до поганої сіножаті і мізерного врожаю.

Що не можна робити 17 березня

Здійснювати великі покупки — є ризик втратити всі свої заощадження.

Вживати курку — це може призвести до серйозних хвороб.

Займатися важкою роботою — доведеться багато працювати до осені.

Планувати важливі справи та проєкти — вони точно не дадуть хорошого результату.

Заводити романтичні стосунки, влаштовувати заручини чи весілля — союз може протриматися недовго.

Вирушати в дорогу — довгий шлях може обернутися проблемами та труднощами.

Батькам новонародженого давати гроші в борг — можна віддати щастя дитини.

Пригощати незнайомих та сторонніх людей їжею — є ризик попрощатися з сімейним добробутом.

У кого іменини 17 березня

Цього дня іменини святкують Олексій, Макарій, Віктор, Павло та Олександр.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

Цього дня світова спільнота відзначає День підводного човна, День працівників побутового обслуговування населення та ЖКГ в Україні (щороку третьої неділі березня), День зустрічі вітру з Південного Полюса, Свято шепоту. В Ірландії 17 березня відзначають День Святого Патріка та День ірландської кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2024 році Благовіщення Пресвятої Богородиці. Традиційно це свято відзначається перед Великоднем, яке цього року випадає на 5 травня.