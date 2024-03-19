Ресторан KORENI в буковельском отелеTavel провел необычный благотворительный ужин, на котором собирали средства для ВСУ

Благотворительные гастро-ужины в ресторане KORENI ("Корни") проводятся для поддержки Вооруженных сил Украины

В марте свои двери для уважаемых гостей радушно открыл ресторан локальной украинской кухни KORENI ("Корни"), который работает на базе обновленного отеля Tavel Hotel & SPA. Команда известных шеф-поваров во главе с бренд-шефом ресторана Виталием Гуралевичем угощала гостей изысканными блюдами и ароматными выдержанными винами. Гастро-ужины уже стали хорошей традицией в ресторане "Кухня гор", а затем и в ресторане KORENI ("Корни"), ведь на них проводят благотворительные аукционы и собирают средства для поддержки Вооруженных сил Украины.

Гастро-ужин в ресторане KORENI от лучших шеф-поваров Украины

На изысканный праздничный ужин в ресторане KORENI ("Корни"), который находится в отеле Tavel Hotel & SPA собралось более 130 гостей. Ведущий вечера Юрий Микоф начал мероприятие по традиционной благодарности Вооруженным силам Украины и исполнения государственного гимна. А дальше гостям представили известных украинских шеф-поваров, приобщившихся к гастро-ужину и приготовивших изысканные блюда локальной украинской кухни.

Инициатором и главным вдохновителем команды кулинаров был бренд-шеф ресторанов KORENI и "Кухня гор" Виталий Гуралевич, являющийся главным идейником внедрения философии именно локальной кухни в своем ресторане. К нему присоединились также шеф-повара Николай Лынив, Александр Высоцкий, Игорь Брагин и Елена Жаботинская.

Чем угощали гостей гастро-ужина в ресторане KORENI

Сначала гостей гастро-ужина угощали изысканной закуской под названием "Потапцы с паштетовкой из карасей, тушеных в сметане".

Далее гостям подали "Салат с угрем из Шацких озер и соусом из жженых овощей".

В роли горячей закуски выступил "Пай с сомом и муссом из белых корнеплодов с рыбным демиглассом".

Главным блюдом гастро-ужина стало "Запеченное мясо копченого карпа с сорго и муссом из томатного леквара".

А на десерт гостям подавали просто божественную "Жемчужину Карпат", которая очаровывает не только фантастическим видом, но и уникальным вкусом.

На ужине развлекал гостей известный стендап-комик Тарас Стадницкий. А тем временем, в паузах между подачей блюд ведущий вечера проводил благотворительный аукцион. На нем были представлены незаурядные лоты — это и изысканная брошь в национальном стиле, и созданный украинским военным браслет ручной работы, и знаменитая пачка Артемовской соли, и украинский флаг с подписями наших защитников, и детский рисунок, ставший одним из самых дорогих лотов в результате аукциона.

Следует сказать, что благотворительный аукцион оказался достаточно удачным — всего на гастро-ужине собрали около 300 тысяч гривен. Эти средства будут направлены на поддержку воинов из Восьмого полка сил специальных операций, которые сейчас воюют на херсонском направлении.

Праздничная программа завершилась выступлением звездного гостя — певца Ivan Navi, который безумно зажег публику после вкусного ужина и благотворительного аукциона.

Отметим, что в ресторане KORENI (гостиница Tavel Hotel & SPA), а также в ресторане "Кухня гор" (гостиница HVOYA), которым также занимается бренд-шеф Виталий Гуралевич, гастро-ужины проводятся на регулярной основе, вот уже более двух лет от начала Великой войны. Инициировала проведение благотворительных вечеров с аукционами основательница гостиниц Tavel ("Тавель") и HVOYA ("Хвоя") Татьяна Родзоняк. Благодаря этим мероприятиям учредители и организаторы уже собрали около 10 миллионов гривен в помощь ВСУ.

Татьяна Родзоняк, основательница гостиниц Tavel Hotel & SPA и HVOYA

Ресторан локальной украинской кухни KORENI и его бренд-шеф Виталий Гуралевич

Ресторан локальной украинской кухни KORENI ("Корни"), принимающий гостей на горнолыжном курорте Буковель на базе роскошной гостиницы Tavel Hotel & SPA, имеет свою удивительную историю и уникальную философию. За последние 8 месяцев гостиница Tavel Hotel & SPA прошла полный цикл реновации, а ресторан локальной украинской кухни стал совершенно свежим проектом. За это время было обновлено все – от номеров и SPA-зоны в отеле до интерьера и каждой чашечки на кухне ресторана – все продумано и обновлено до мелочей с большой любовью к своему делу.

Новую концепцию ресторана KORENI разработал известный шеф-повар, исследователь украинской кухни и гастродипломат Виталий Гуралевич, который был участником многих телепроектов и обучался в лучших кулинарных школах Европы. В основу своей концепции ресторана бренд-шеф Виталий Гуралевич закладывает европейский подход к стандартам работы на кухне и использованию локальных продуктов, выращенных или производимых в карпатском крае. Само название заведения KORENI ("Корни") отражает его глубинную философию — здесь речь идет и о наших украинских корнях и о корнеплодах с украинской земли, которые Виталий Гуралевич переосмыслил и интегрировал в изысканные блюда.

"Мы изучали рецепты старинной галицкой кухни, кухню князей, исторические рецепты и очерки из древней кулинарии, охотились за рецептами традиционных блюд жителей Карпат, знакомились и находили современные крупные и уникальные крафтовые производства продуктов", — поделился бренд-шеф ресторана KORENI.

По словам Виталия Гуралевича, даже привычное украинцам блюдо — жареные караси со сметаной — можно превратить в изысканную паштетовку, которая смакует также круто, но выглядит совсем иначе, более привлекательно и аппетитно.

Бренд-шеф Виталий Гуралевич

Отель Tavel Hotel & SPA и его основательница Татьяна Родзоняк

Рассказывая о ресторане локальной украинской кухни KORENI, невозможно не вспомнить роскошный отель Tavel Hotel & SPA, на базе которого он работает. А еще о его основательнице Татьяне Родзоняк, открывшей не только Tavel Hotel & SPA, но и не менее привлекательную и роскошную гостиницу HVOYA. Эти две отеля, как хорошие соседи, стоят рядом друг напротив друга. И они настолько разные, насколько и прекрасные.

А Татьяна Родзоняк – вот настоящая душа этих заведений. У этой фантастической женщины особая философия гостеприимства и любви, которую она вкладывает в свое детище. Как рассказала Татьяна Родзоняк, главная концепция ее отелей в том, что они создавали их как для себя, с учетом малейших деталей для комфорта, а также пожеланий своих гостей.

Здесь вам и роскошные SPA, оборудованные для максимального комфорта и релакса посетителей, и приветливый персонал, и детские зоны, и лыжная комната у самой лыжной трассы, вкусная еда локальной украинской кухни и кухни гор. Возможно именно поэтому отдых и в Tavel Hotel & SPA, и в HVOYA, по ощущениям такой, будто возвращаешься в родительский дом. В место, где царит особая атмосфера, где тебя заботятся, любят и берегут.

Ранее "Телеграф" более подробно рассказывал об отдыхе в отеле HVOYA в самом центре горнолыжного курорта Буковель.