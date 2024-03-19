Ресторан KORENI у буковельському готелі Tavel провів незвичайну благодійну вечерю, на якій збирали кошти для ЗСУ

Благодійні гастро-вечері у ресторані KORENI ("Корені") проводяться задля підтримки Збройних сил України

У березні свої двері для шанованих гостей радо відкрив ресторан локальної української кухні KORENI ("Корені"), який працює на базі оновленого готелю Tavel Hotel & SPA. Команда відомих шеф-кухарів на чолі з бренд-шефом ресторану Віталієм Гуралевичем частувала гостей вишуканими стравами і ароматними витриманими винами. Гастро-вечері вже стали доброю традицією у ресторані "Кухня гір", а згодом і в ресторані KORENI ("Корені"), адже на них проводять благодійні аукціони і збирають кошти для підтримки Збройних сил України.

Гастро-вечеря в ресторані KORENI від найкращих шеф-кухарів України

На вишукану святкову вечерю в ресторані KORENI ("Корені"), що у готелі Tavel Hotel & SPA зібралося понад 130 гостей. Ведучий вечора Юрій Мікоф розпочав захід з традиційної подяки Збройним силам України і виконання державного гімну. А далі гостям представили відомих українських шеф-кухарів, які долучилися до гастро-вечері і приготували вишукані страви локальної української кухні.

Ініціатором і головним натхненником команди кулінарів був бренд-шеф ресторанів KORENI та "Кухня гір" Віталій Гуралевич, який є головним ідейником впровадження філософії саме локальної кухні у своєму ресторані. До нього приєдналися також шеф-кухарі Микола Линів, Олександр Висоцький, Ігор Брагін і Олена Жаботинська.

Чим пригощали гостей гастро-вечері у ресторані KORENI

Гостей гастро-вечері спочатку частували вишуканою закускою під назвою "Потапці з паштетівки карасів, тушкованих у сметані".

Далі гостям подали "Салат із вудженим вугрем та соусом з палених овочів".

У ролі гарячої закуски виступив "Пай з сомом та мусом з білих коренеплодів з рибним демігласом".

Головною стравою гастро-вечері стало "Запечене м'ясо копченого коропа із сорго та мусом з томатного леквару".

А на десерт гостям подавали просто божественну "Перлину Карпат", яка зачаровує не тільки фантастичним виглядом, але і унікальним смаком.

Під час вечері розважав гостей відомий стендап-комік Тарас Стадницький, а між тим у паузах між подачею страв ведучий вечора проводив благодійний аукціон. На ньому були представлені непересічні лоти — це і вишукана брошка в національному стилі, і браслет ручної роботи, який створив український військовий, і знаменита пачка Артемівської солі, і український стяг з підписами наших захисників, і дитячий малюнок, який став одним із найдорожчих лотів в результаті аукціону.

Варто сказати, що благодійний аукціон виявився доволі вдалим — всього на гастро-вечері зібрали близько 300 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на підтримку воїнів з Восьмого полку сил спеціальної операції, що зараз воюють на херсонському напрямку.

Святкова програма завершилася виступом зіркового гостя — співака Ivan Navi, який шалено запалив публіку після смачної вечері і благодійного аукціону.

Зазначимо, що у ресторані KORENI (готель Tavel Hotel & SPA), а також у ресторані "Кухня гір" (готель HVOYA), яким також опікується бренд-шеф Віталій Гуралевич, гастро-вечері проводяться на регулярній основі, ось уже понад два роки від початку великої війни. Ініціювала проведення благодійних вечорів з аукціонами засновниця готелів Tavel ("Тавель") та HVOYA ("Хвоя") Тетяна Родзоняк. Завдяки цим заходам засновники і організатори вже зібрали близько 10 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ.

Тетяна Родзоняк, засновниця готелів Tavel Hotel & SPA і HVOYA

Ресторан локальної української кухні KORENI і його бренд-шеф Віталій Гуралевич

Ресторан локальної української кухні KORENI ("Корені"), який приймає гостей на гірськолижному курорті Буковель на базі розкішного готелю Tavel Hotel & SPA, має свою дивовижну історію і унікальну філософію. За останні 8 місяців готель Tavel Hotel & SPA пройшов повний цикл реновації, а ресторан локальної української кухні став абсолютно свіжим проектом. За цей час було оновлено все — від номерів і SPA-зони у готелі до інтер'єру і кожної чашечки на кухні ресторану — все продумано і оновлено до найменших дрібниць з великою любов'ю до своєї справи.

Нову концепцію ресторану KORENI розробив відомий шеф-кухар, дослідник української кухні та гастродипломат Віталій Гуралевич, який був учасником багатьох телепроектів і проходив навчання у найкращих кулінарних школах Європи. В основу своєї концепції ресторану бренд-шеф Віталій Гуралевич закладає європейський підхід до стандартів роботи на кухні і використання локальних продуктів, які вирощені чи вироблені у карпатському краї. Сама назва закладу KORENI ("Корені") відображає його глибинну філософію — тут йдеться і про наше українське коріння і про коренеплоди з української землі, які Віталій Гуралевич переосмислив і інтегрував у вишукані страви.

"Ми вивчали рецепти старовинної галицької кухні, кухню князів, історичні рецепти та нариси зі стародавньої кулінарії, полювали на рецепти традиційних страв мешканців Карпат, знайомились та знаходили сучасні крупні та унікальні крафтові виробництва продуктів", — поділився бренд-шеф ресторану KORENI.

За словами Віталія Гуралевича, навіть звичну українцям страву — смажені карасі зі сметаною — можна перетворити у вишукану паштетівку, яка смакує так само круто, але виглядає зовсім інакше, більш привабливо і апетитно.

Бренд-шеф Віталій Гуралевич

Готель Tavel Hotel & SPA і його засновниця Тетяна Родзоняк

Розповідаючи про ресторан локальної української кухні KORENI, неможливо не згадати розкішний готель Tavel Hotel & SPA, на базі якого він працює. А ще про його засновницю Тетяну Родзоняк, яка відкрила не лише Tavel Hotel & SPA, а й не менш привабливий і розкішний готель HVOYA. Ці два готелі, як хороші сусіди, стоять поруч навпроти один одного. І вони настільки різні, наскільки і прекрасні.

А Тетяна Родзоняк — ось справжня душа цих закладів. У цієї фантастичної жінки особлива філософія гостинності і любові, яку вона вкладає у своє дітище. Як розповіла пані Тетяна, головна концепція її готелів у тому, що вони створювали їх як для себе, з урахуванням найменших деталей для комфорту, а також побажань своїх гостей.

Тут вам і розкішні SPA, обладнані для максимального комфорту і релаксу відвідувачів, і привітний персонал, і дитячі зони, і лижна кімната біля самісінької лижної траси, і смачна їжа локальної української кухні та кухні гір. Можливо саме тому відпочинок і у Tavel Hotel & SPA, і у HVOYA, по відчуттях такий, ніби повертаєшся у батьківський дім. У місце, де панує особлива атмосфера, де про тебе дбають, люблять і бережуть.

Раніше "Телеграф" більш детально розповідав про відпочинок у готелі HVOYA в самісінькому центрі гірськолижного курорту Буковель.