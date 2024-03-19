Молодой, красивый и… женатый: как выглядит избранница нового спикера Воздушных сил Ильи Евлаша (фото)

Украинцы бурно отреагировали на нового спикера Воздушных сил

Кадровые перестановки в украинской армии продолжаются. И вот стало известно, что приказом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 15 марта начальником службы по связям с общественностью командования Воздушных сил назначен майор Илья Евлаш. Именно он заменил на должности известного украинцам спике ВС Юрия Игната, который комментировал работу Воздушных сил Украины с начала большой войны.

Украинцы, а точнее украинки бурно отреагировали на назначение нового спикера ВС Ильи Евлаша, учитывая его молодой возраст и симпатичную внешность. "Телеграф" решил разобраться, кто такой Илья Евлаш и холост ли он.

Илья Евлаш — что о нем известно

Согласно данным пресс-службы Воздушных сил, Илья Евлаш до назначения спикером проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Также он возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киева. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Проанализировав страницу Ильи Евлаша в Facebook, можно прийти к выводу, что ему около 30 лет, но возраст точно не указан. Из страницы становится известно, что он закончил школу в 2013 году. А также учился в Могилянской школе журналистики, которую окончил в 2019 году.

Скриншот страницы в Facebook

Реакция украинцев на назначение Евлаша

В том же Facebook украинцы бурно отреагировали на назначение Ильи Евлаша на должность спикера Воздушных сил. Есть много тех, то хейтят молодого специалиста и не верят в его профессионализм. А есть те, кто искренне желают спикеру успехов на новой должности. Кроме того, многие украинки отметили, что Илья Евлаш настоящий красавчик. Однако, как оказалось, сердце спикера уже занято — в декабре 2023 года он женился на своей избраннице Яне Шкваровской.

Скриншот из Facebook

Как выглядит новоиспеченная жена Ильи Евлаша

Проанализировав соцсети Ильи Евлаша и его избранницы Яны, можно сделать вывод, что они вместе очень давно — еще со студенчества. Первые совместные фото с Ильей Евлашем на странице Instagram Яны Шкваровской датированы маем 2017 года.

В августе 2023 года девушка хвасталась подписчикам обручальным кольцом и предложением руки и сердца от Ильи Евлаша. А уже 1 декабря 2023 года пара сыграла свадьбу. К слову, снимками со свадьбы новоиспеченные супруги также активно делились в своих соцсетях.

Известно, что Яна Шкваровская закончила Киевский национальный торгово-экономический университет. В Facebook у нее значится, что раньше она работала в медицинской компании ARTERIUM, а сейчас работает в Chemonics.

Скриншот со страницы Яны Шкваровской в Facebook

Девушка активно ведет свой блог в Instagram, где у нее около тысячи подписчиков, и делится с ними подробностями своей жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Юрий Игнат уволен. По данным "Телеграфа", это не последние кадровые перемены в ВСУ.