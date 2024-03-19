Молодий, красивий і... одружений: як виглядає обраниця нового спікера Повітряних сил Іллі Євлаша (фото)

Українці бурхливо відреагували на нового спікера Повітряних сил

Кадрові перестановки в українській армії продовжуються. І ось стало відомо, що наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 15 березня начальником служби зв’язків із громадськістю командування Повітряних сил призначено майора Іллю Євлаша. Саме він замінив на посаді відомого українцям спікера ПС Юрія Ігната, який коментував роботу Повітряних сил України з початку великої війни.

Українці, а особливо українки, бурхливо відреагували на призначення нового спікера ПС Іллі Євлаша з огляду на його молодий вік та симпатичну зовнішність. "Телеграф" вирішив розібратися, хто такий Ілля Євлаш і чи одружений він.

Ілля Євлаш – що про нього відомо

За даними прес-служби Повітряних сил, Ілля Євлаш до призначення спікером проходив службу у Командуванні сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв’язків із громадськістю. Також він очолював службу у зв’язках із громадськістю угруповання сил та засобів оборони міста Києва. До призову на службу 2020 року працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Проаналізувавши сторінку Іллі Євлаша у Facebook, можна дійти висновку, що йому близько 30 років, але вік точно не вказано. Зі сторінки стає відомо, що він закінчив школу у 2013 році. А також навчався у Могилянській школі журналістики, яку закінчив у 2019 році.

Скріншот сторінки у Facebook

Реакція українців на призначення Євлаша

У тому ж таки Facebook українці бурхливо відреагували на призначення Іллі Євлаша на посаду спікера Повітряних сил. Є багато тих, що хейтять молодого фахівця і не вірять у його професіоналізм. А є ті, хто щиро бажає спікеру успіхів на новій посаді. Крім того, багато українок зазначили, що Ілля Євлаш справжній красень. Однак, як виявилося, серце спікера вже зайняте — у грудні 2023 року він одружився зі своєю обраницею Яною Шкваровською.

Скриншот з Facebook

Як виглядає новоспечена дружина Іллі Євлаша

Проаналізувавши соцмережі Іллі Євлаша та його обраниці Яни, можна зробити висновок, що вони разом дуже давно — ще зі студентства. Перші спільні фото з Іллею Євлашем на сторінці Instagram Яни Шкваровської датовані травнем 2017 року.

У серпні 2023 року дівчина хвалилася підписникам обручкою та пропозицією руки та серця від Іллі Євлаша. А вже 1 грудня 2023 року пара зіграла весілля. До речі, знімками з весілля новоспечене подружжя також активно ділилося у своїх соцмережах.

Відомо, що Яна Шкваровська закінчила Київський національний торговельно-економічний університет. У Facebook у неї значиться, що раніше вона працювала у медичній компанії ARTERIUM, а зараз працює у Chemonics.

Скриншот зі сторінки Яни Шкваровської у Facebook

Дівчина активно веде свій блог в Instagram, де має близько тисячі підписників, і ділиться з ними подробицями свого життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Юрія Ігната звільнено. За даними "Телеграфа", це не останні кадрові зміни до ЗСУ.