Преступное безрассудство: суд вынес приговор по делу об убийстве украинки на съемках "Ржавчины"

Подозреваемая не смогла смягчить срок

Суд по делу об убийстве украинки Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина" сделал очередной шаг в наказании виновных. Так руководитель съемок по вопросам оружия Ханна Гутьеррес-Рид была осуждена к тюремному заключению на 18 месяцев.

Как сообщает AP, она не смогла добиться успеха в своем ходатайстве о смягчении приговора. Во время судебного заседания она заявила, что не является тем монстром, которым ее пытаются показать в медиа.

Приговор Гутьеррес-Рид вынесла судья штата Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер, которая отметила, что безрассудство обвиняемой "равносильно серьезному насильственному правонарушению", а потому нет смысла давать ей меньший срок.

Как известно, в 2021 году на съемочной площадке во время репетиции сцены перестрелки актер Алек Болдуин направил пистолет в сторону съемочной группы и выстрелил.

Однако, оказалось, пистолет был заряжен боевыми патронами из-за чего оператор Галина Хатчинс погибла на месте, а один из осколков попал в ключицу режиссеру фильма Джоэлу Соузу. У Хатчинс остался несовершеннолетний сын и мать в Украине.

В ходе расследования было установлено, что Гутьеррес-Рид, которая должна была отвечать за безопасность съемок, принесла на площадку боевые патроны, где их наличие было категорически запрещено. 26-летняя женщина обвинения отвергает и вину признавать отказывается.

Как сообщалось ранее суд вновь будет рассматривать причастность Алека Болдуина к убийству после того, как в деле появились новые подробности. В апреле прошлого года суд против него отменили, ведь актер и семья погибшей оператора пришли к мировому соглашению.