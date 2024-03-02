В деле появились новые детали: Алека Болдуина снова будут судить за убийство украинки

Свою вину актер отрицает

Скандал с убийством оператора украинского происхождения Галины Хатчинс голливудским актером Алеком Болдуином набирает обороты. Ведь во время судебных слушаний по делу против Ханны Гутиерес-Рид, ответственной за оружие во время съемок фильма, появились новые подробности.

Стало известно, что актер Алек Болдуин размахивал пистолетом на съемочной площадке "как указкой" перед тем, как случайно застрелить оператора. Об этом пишет издание BBC News.

В качестве вещественного доказательства в суде было представлено видео со съемочной площадки, на котором видно как актер размахивает оружием и просит побыстрее перезаряжать пистолет. Также видно, что он стреляет холостыми патронами в направлении операторов.

В суде AFP отметили, что на материале также снято то, что после слов режиссера "Снято!", Болдуин выкрикивает: "Еще один! Еще один! Немедленно!", а также "У нас должно быть два пистолета, и оба мы перезаряжаем ".

Кадр видео, представленного в суде

После трагедии в октябре 2021 актер заявил, что он держал оружие, но не нажимал на спусковой крючок. Также сказал, что не считает себя виновным в непреднамеренном убийстве.

Напомним, что в апреле прошлого года суд против Алека Болдуина по обвинению в непреднамеренном убийстве отменили, ведь актер и семья погибшей оператора пришли к мировому соглашению.

Но обвинения выдвинули заново в январе этого года из-за того, что прокуроры Нью-Мексико получили новые доказательства.

Что касается Ханны Гутиерес-Рид, ответственной за оружие, то на суде она отрицала свою вину и заявила о манипулировании доказательствами.

Свидетель обвинения, эксперт по оружию Брайан Карпентер, сказал, что человек, ответственный за оружие на съемочной площадке, не должен был допускать ситуации, когда ему приказывали спешить с перезарядкой оружия.

"Когда вы доводите ситуацию до такого, соображения безопасности просто отбрасываются в сторону", — заявил эксперт на суде.

По его оценке действий Алека Болдуина, он заявил, что тот пользовался пистолетом как указкой.

Из всей съемочной команды только ассистент режиссера фильма Дэйв Голлс единственный, кто признал ответственность за смерть Галины Хатчинс. В прошлом году его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

Ранее "Телеграф" писал, что Россию лишили права участвовать в конкурсе "Мисс Мира" после буллинга украинки.