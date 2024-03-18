Кто станет королем Великобритании в случае смерти Чарльза ІІІ и что известно о главном наследнике

Принц занимает первое место в списке престолонаследия

После того как в понедельник, 18 марта, сеть всколыхнула новость, будто король Великобритании Чарльз III ушел в лучший мир, "Телеграф" решил рассказать о том, кто же станет следующим монархом в королевстве. Уильям, принц Уэльский – первый в очереди на британский престол.

После коронации, когда бы она ни была, принц Уэльский снизойдет на престол как король Уильям V. Это имя он получил в честь своего королевского родственника, которым его отец Чарльз III очень восхищался. Речь идет о принце Уильяме Глостерском, который трагически погиб в возрасте 30 лет в авиакатастрофе 1972 года.

Детство и юность будущего короля

Уильям – старший сын короля Чарльза III и принцессы Дианы. Он родился 21 июня 1982 года в госпитале Святой Марии и стал первым наследником престола, рожденным вне королевского дворца.

Первое фото принца Уильяма, после выписки из родильного

Учился принц в начальной школе Везерби, далее в подготовительной школе Ладгроув в Беркшире, а затем поступил во всемирный известный Итонский колледж. После окончания которого продолжил обучение в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где и познакомился со своей будущей женой Кейт Миддлтон.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в студенческие годы

В августе 1996 года родители Уильяма и его младшего брата Гарри разошлись. Спустя год принцесса Диана погибла в Париже в автокатастрофе. Это стало огромным ударом для братьев.

Наследник трона принц Уэльский

В 2011 году Уильям стал герцогом Кембриджским перед женитьбой на Кэтрин Миддлтон, которая состоялась 29 апреля 2011 года. В июле 2013 Уильям впервые стал отцом, в семье родился наследник престола — принц Джордж Кембриджский. В мае 2015 года принц Уильям во второй раз стал отцом — герцогиня Кембриджская Кэтрин родила дочь, которую назвали Шарлотта Элизабет Диана. В апреле 2018 года у супругов родился третий ребенок, мальчик, Луис Артур Чарльз.

Супруги Уильяма и Кэтрин

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II, Уильям получил титул принца Уэльского, который зарезервирован для наследника престола и ранее принадлежал его отцу Чарльзу III.

Во время коронации своего отца, Уильям произнес клятву и поклялся на верность новому королю: "Я, Уильям, принц Уэльский, клянусь вам в своей верности, а веру и правду я буду нести вам как ваш сюзерен. Да поможет мне Бог". В этот день Уильям пошел по стопам своего деда, покойного герцога Эдинбургского, который во время церемонии в 1953 году поклялся быть "сюзереном жизни и здоровья" королевы Елизаветы II.

Супруги на коронации Чарльза III

Слова наследника трона, очевидно, говорят о том, что, взойдя на британский престол, Уильям сделает все для того, чтобы монархия оставалась важной для Великобритании. Вскоре в прессе начали появляться новости о том, что принц Уэльский после наследования трона планирует модернизировать монархию в королевстве и сделает для этого больше, чем уже сделал его отец, Чарльз III.

Монархия будущего по мнению Уильяма

Ряд королевских экспертов утверждают, пишет ТСН, что принц Уильям хочет сократить монархию еще больше, чем это сделал его отец Чарльз. А это значит, что у членов семьи будет меньше обязательств и формальностей.

Также принц уверен, что поездка в тур Содружеством, после восшествия на престол – устаревшая традиция. Так, в прошлом году во время турне по Карибскому региону принц Уэльский заявил, что не будет отрицать, если Содружество возглавит кто-то другой.

Культ великой королевской семьи принц Уильям хочет свести к минимуму. В центре внимания будет только его семья.

У Уильяма весьма сложные отношения с его младшим братом Гарри, который несколько лет назад отрекся от престола и королевской семьи. Теперь принц Уэльский, очевидно, больше не видит брата в королевской семье. Конечно, о его возвращении на роль члена семьи речь не идет вообще.

Также принц неоднократно говорил о том, что его будущая коронация, если бы она ни была, не будет пышной и помпезной, как у его предков. Свое же правление он хочет начать с бережливости и экологичности.

Осуждение российской агрессии

26 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон нарушили нейтралитет королевской семьи и выразили поддержку Украине. 10 марта принц с супругой посетили Украинский культурный центр, помогающий беженцам.

23 марта 2023 года принц Уильям совершил неожиданную поездку в Польшу и встретился с военнослужащими Великобритании, которые помогают учиться украинским бойцам. Затем он направился в Варшаву, чтобы встретиться с украинцами, нашедшими временное убежище в Польше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что король Британии Чарльз III сейчас находится в Сандрингаме из-за диагностики рака. Известно, что в ближайшее время король отложит свои публичные обязанности и приступит к тщательному лечению.