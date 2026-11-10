Остались считанные часы: часть клиентов "АТБ" потеряют скидки уже с 11 ноября
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С 11 ноября в "АТБ" можно будет сканировать код для скидок только из приложения, скриншоты не будут работать
"АТБ" изменяет правила пользования своим приложением, дающим право на скидки. С 11 ноября его можно будет сканировать на кассе только с телефона, ранее сделанные скриншоты не будут проходить.
Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". До 11 ноября скриншоты QR-кода из приложения "АТБ" работали на уровне со сканированием в реальном времени. Можно было даже пользоваться чужим скриншотом.
Теперь просканировать код можно будет только непосредственно из программы. Из этого правила также следует еще одно обновление. Из-за того, что сканировать каждый раз нужно будет QR-код из приложения, в случае отсутствия связи и света в "АТБ" в момент покупки, скидки будут недоступны.
Из-за блэкаутов в "АТБ" отменили еще одну важную услугу
В "АТБ" посетителей перестали пускать в туалет в условиях перебоев с водоснабжением из-за последствий российских ударов по энергосистеме Украины. Раньше люди могли воспользоваться туалетом, обратившись к персоналу.
Как пояснил "Телеграфу" сотрудник "АТБ", когда не работает центральное водоснабжение, в супермаркетах набирают определенный объем воды в бочки. Запасы воды используют для внутренних нужд магазина. Моют витрины, пол и т.д. Также используют для того, чтобы сотрудники "АТБ" могли пользоваться туалетом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в "АТБ" заряжать ноутбук во время блэкаута. Что будет, если попытаться работать с ноутом в супермаркете.