Остались считанные часы: часть клиентов "АТБ" потеряют скидки уже с 11 ноября

С 11 ноября в "АТБ" можно будет сканировать код для скидок только из приложения, скриншоты не будут работать

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"АТБ" изменяет правила пользования своим приложением, дающим право на скидки. С 11 ноября его можно будет сканировать на кассе только с телефона, ранее сделанные скриншоты не будут проходить.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". До 11 ноября скриншоты QR-кода из приложения "АТБ" работали на уровне со сканированием в реальном времени. Можно было даже пользоваться чужим скриншотом.

Скриншот QR-кода из приложения "АТБ" для получения скидок. Фото: Телеграф Источник: Телеграф

Теперь просканировать код можно будет только непосредственно из программы. Из этого правила также следует еще одно обновление. Из-за того, что сканировать каждый раз нужно будет QR-код из приложения, в случае отсутствия связи и света в "АТБ" в момент покупки, скидки будут недоступны.

Из-за блэкаутов в "АТБ" отменили еще одну важную услугу

В "АТБ" посетителей перестали пускать в туалет в условиях перебоев с водоснабжением из-за последствий российских ударов по энергосистеме Украины. Раньше люди могли воспользоваться туалетом, обратившись к персоналу.

Как пояснил "Телеграфу" сотрудник "АТБ", когда не работает центральное водоснабжение, в супермаркетах набирают определенный объем воды в бочки. Запасы воды используют для внутренних нужд магазина. Моют витрины, пол и т.д. Также используют для того, чтобы сотрудники "АТБ" могли пользоваться туалетом.