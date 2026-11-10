Как сохранить тепло в доме зимой без усиленного отопления

Полностью закрытые отверстия для подачи теплого воздуха способны увеличить расходы и перегрузить систему

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Коротко о главном

Устраните сквозняки у дверей и окон с помощью валика, герметика или уплотнителя.

Освободите путь теплому воздуху и настройте термостат.

Используйте солнечное тепло и проверьте теплоизоляцию чердака и подвала.

Чтобы зимой дома было комфортнее, начните с устранения сквозняков и обеспечения свободной циркуляции теплого воздуха. Уплотнение окон, защита щелей под дверями и правильные настройки оборудования помогут удерживать тепло без постоянного повышения температуры.

Издание BHG собрало способы подготовить дом к холодам и сократить расходы на отопление. Среди них есть как недорогие временные решения, так и проверка теплоизоляции чердака и подвала.

Устраните сквозняки возле окон и дверей

Щель под закрытой дверью поможет перекрыть валик от сквозняков. Его можно купить или сшить самостоятельно: отрезать ткань по ширине дверного проема, сшить длинный чехол, наполнить набивкой и зашить. Такие валики часто утяжеляют песком, чтобы они оставались на месте.

На окнах замените старый герметик и добавьте уплотнитель. Сначала удалите разрушившийся материал с рамы, затем нанесите новый вдоль стыка и разровняйте шов. Если окна уже нуждаются в замене, более энергоэффективные конструкции помогут лучше удерживать тепло.

В октябре 2026 года специалисты советовали широко открывать окна на 5–10 минут вместо длительного проветривания в откидном положении. Так воздух обновляется без существенного охлаждения стен и мебели, а регулярный воздухообмен снижает избыточную влажность.

Для временного утепления подойдет специальная прозрачная термоусадочная пленка: ее закрепляют лентой по периметру рамы и натягивают теплым воздухом из фена. Другой вариант – пузырчатая пленка со средними или крупными пузырьками. Вырежьте ее по размеру стекла, слегка увлажните окно из пульверизатора и прижмите пленку пузырьками к стеклу.

Для утепления окон подходит пленка со средними или крупными пузырьками Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Освободите путь теплому воздуху и настройте термостат

Отодвиньте мебель, ковры и шторы, которые перекрывают радиаторы, обогреватели или отверстия для подачи теплого воздуха. Регулярно убирайте пыль в этих местах и заменяйте фильтр отопительной установки. Эксперт по уходу за домом компании Angi Бейли Карсон объясняет, что система воздушного отопления рассчитана на все комнаты дома.

"Полное закрытие отверстий может заставить систему работать с перегрузкой, что со временем приведет к увеличению счетов за электроэнергию и повреждениям. Частичное закрытие поможет направить воздух в нужные зоны, но оставляйте отверстия открытыми как минимум на 25%", – объяснила Бейли Карсон.

Программируемый термостат позволяет снижать температуру ночью или когда никого нет дома и восстанавливать ее к пробуждению или возвращению жильцов. Смарт-модели позволяют менять настройки с телефона. Старший директор по стратегическим партнерствам и новым направлениям компании Thumbtack Дэвид Стекел отмечает, что модели с функцией самообучения учитывают температуру, предпочтения и привычки жильцов.

Ориентировочную экономию от снижения температуры на один градус оценивали в 5–8% энергии на отопление. Результат зависит от дома, погоды и работы отопительного оборудования.

"Если термостат в течение нескольких часов днем не обнаруживает движения, а температура падает, он понимает, что вас нет дома, и не включает отопительную установку. Такой режим может сэкономить до 10% расходов на отопление", – сказал Дэвид Стекел.

Используйте солнечное тепло и проверьте теплоизоляцию

В солнечный день открывайте шторы и жалюзи, чтобы комнаты прогревались естественным образом. На ночь закрывайте их. Если у вас есть потолочный вентилятор, переключите его на вращение по часовой стрелке: это поможет направить теплый воздух от потолка вниз.

В комнатах, подключенных к центральной системе воздушного отопления, держите межкомнатные двери открытыми. Так воздух будет свободнее циркулировать, а температура в доме будет выравниваться. Неиспользуемые помещения, не подключенные к этой системе, можно изолировать, чтобы сохранять тепло там, где оно необходимо.

Проверьте состояние теплоизоляции, особенно если давно этого не делали. По словам Карсон, дополнительное утепление помогает поддерживать температуру в доме и уменьшать потери тепла через чердак или подвал.

Как сообщал "Телеграф", через окна дом может терять 20–25% тепла, а в старых домах – более 30%. Если после устранения щелей старые окна с поврежденными рамами все равно плохо удерживают тепло, стоит рассмотреть их замену на модели с энергоэффективными стеклопакетами. Даже пластиковое окно может пропускать холодный воздух, поэтому сначала стоит отрегулировать его и определить место сквозняка.