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Минус почти 100 гривен на упаковке: в "АТБ" подходит к концу щедрая акция на замороженные продукты

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Акционная цена касается упаковки пельменей весом 0,65 кг Новость обновлена 10 ноября 2026, 09:50
Акционная цена касается упаковки пельменей весом 0,65 кг. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Акционное предложение будет действовать до 11 ноября

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В "АТБ" действуют приятные предложения на множество продуктов и товаров. Среди них – пельмени "Три Ведмеді" Мишутка с мясом индейки, которые сейчас можно приобрести со значительной экономией.

О выгодной покупке среди акционных товаров рассказывает "Телеграф". Упаковка этих пельменей весом 0,65 кг стоит 142,90 грн вместо 239,90 грн.

Подробнее в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

Разница между обычной и акционной ценой составляет 97 грн. Таким образом, на одной упаковке покупатели сэкономят почти 100 гривен.

Упаковка весом 650 граммов стоит 142,90 грн вместо 239,90 грн
Упаковка весом 650 граммов стоит 142,90 грн вместо 239,90 грн

Какую еще заморозку можно купить в "АТБ"

  • Пельмени "Три Ведмеді" Мишутка с телятиной, 450 г – 107,90 грн (скидка 40%).
  • Пельмени "Левада" фирменные с говядиной, 0,8 кг – 152,90 грн (скидка 35%).
  • Пельмени "Левада" с говядиной и свининой, 0,9 кг – 159,50 грн (скидка 35%).
  • Вареники "Своя Лінія" с картофелем и грибами, 0,9 кг – 69,90 грн (скидка 25%).
  • Вареники "Своя Лінія" с картофелем и мясом, 400 г – 48,50 грн (скидка 25%).
  • Вареники "День у День" с капустой, 400 г – 49,30 грн (скидка 20%).
  • Пельмени "Розумный выбор" "по-украински", 0,5 кг – 64,60 грн (скидка 20%).
Упаковки пельменей и вареников с ценами и отметками скидок
На одной упаковке пельменей покупатели сэкономят почти 100 гривен Источник: АТБ

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" действуют скидки на множество продуктов до 11 ноября, среди которых – красная рыба.

Теги:
#Цены #Скидки #Пельмени #АТБ