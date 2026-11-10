Минус почти 100 гривен на упаковке: в "АТБ" подходит к концу щедрая акция на замороженные продукты

Акционное предложение будет действовать до 11 ноября

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В "АТБ" действуют приятные предложения на множество продуктов и товаров. Среди них – пельмени "Три Ведмеді" Мишутка с мясом индейки, которые сейчас можно приобрести со значительной экономией.

О выгодной покупке среди акционных товаров рассказывает "Телеграф". Упаковка этих пельменей весом 0,65 кг стоит 142,90 грн вместо 239,90 грн.

Подробнее в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

Разница между обычной и акционной ценой составляет 97 грн. Таким образом, на одной упаковке покупатели сэкономят почти 100 гривен.

Упаковка весом 650 граммов стоит 142,90 грн вместо 239,90 грн

Какую еще заморозку можно купить в "АТБ"

Пельмени "Три Ведмеді" Мишутка с телятиной, 450 г – 107,90 грн (скидка 40%).

Пельмени "Левада" фирменные с говядиной, 0,8 кг – 152,90 грн (скидка 35%).

Пельмени "Левада" с говядиной и свининой, 0,9 кг – 159,50 грн (скидка 35%).

Вареники "Своя Лінія" с картофелем и грибами, 0,9 кг – 69,90 грн (скидка 25%).

Вареники "Своя Лінія" с картофелем и мясом, 400 г – 48,50 грн (скидка 25%).

Вареники "День у День" с капустой, 400 г – 49,30 грн (скидка 20%).

Пельмени "Розумный выбор" "по-украински", 0,5 кг – 64,60 грн (скидка 20%).

На одной упаковке пельменей покупатели сэкономят почти 100 гривен Источник: АТБ

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" действуют скидки на множество продуктов до 11 ноября, среди которых – красная рыба.