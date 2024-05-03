Праздник 3 мая: что нельзя делать сегодня в Страстную пятницу

Сегодня — самый скорбный день у христиан восточного обряда

Третий день мая отмечен рядом важных праздников. Вспоминаются последние дни Иисуса Христа на земле. Сегодня православные верующие и греко-католики встречают пятый день Страстной седмицы — Великую пятницу.

Пятница Страстной недели является днем траура для христиан. В этот день, после продолжительных страданий, Спаситель умер, будучи распят на кресте, чтобы искупить грехи человечества. "Страстная пятница", как название дня, происходит от латинского слова "passio", которое переводится как "страдание", и символизирует мучения, которые перенес Христос.

В Священном Писании описывается, что римский прокуратор Иудеи, Понтий Пилат, под давлением иудейских верховных священников приговорил Иисуса к распятию. В то время распятие на кресте считалось унизительным наказанием, применяемым к разбойникам и убийцам. Это была крайне жестокая форма казни.

Иисус был распят на горе Голгофе, на которую сам нес свой крест. Римские солдаты предложили Ему пить чашу с вином, приправленным миром, чтобы облегчить страдания, однако Иисус отказался, желая принять на себя всю боль в полной ясности.

В Евангелии говорится, что в момент смерти Христа завеса в храме, разделявшая святое место от общедоступного, была разорвана на две части. Этот эпизод стал символом того, что теперь не будет преграды между Богом и человечеством, и через смерть Иисуса Христа открыт доступ к Всевышнему.

Христиане продолжают придерживаться строгого Великого поста 2024. В Великую пятницу существуют самые строгие ограничения, когда нужно полностью воздержаться от пищи. Для тех, кому это трудно, можно перекусить кусочком хлеба с водой, овощами, фруктами, сухофруктами или орехами.

Традиции и приметы на 3 мая

В народной культуре 3 мая (16 мая по старому стилю) отмечается праздник Мавры Рассадницы, посвященный памяти святых мучеников Тимофея и Мавры. Эти супруги пострадали за свою веру в 3 веке. Наши предки в этот день молились о щедром и успешном урожае.

Считается, что в это время женщины приобретают особую энергию и силу, поэтому они занимались посадкой рассады. Они пересаживали капусту на открытый грунт и сеяли другие важные культуры.

Если черемуха покрывалась белыми цветами – к похолоданию.

Много росы утром – к богатому урожаю огурцов.

Если на ясене листы не успевали распуститься, а дуб стоял зеленый, лето будет сухим.

Гуси и утки громко хлопали крыльями – приводили за собой непогоду.

Что нельзя делать 3 мая

Проливать молоко, даже самую маленькую каплю — это принесет неприятные события и плохих людей.

Приобретать или принимать в дар платочки носовые — привлечете болезни разного рода.

Ссориться, ревновать, скандалить — весь год пройдет в таких негативных настроениях.

У кого именины 3 мая

В этот день именины празднуют Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий, Юлиана.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

3 мая в мире и Украине встречают Всемирный день свободы печати, Международный день белого вина "Совиньон Блан" (International Sauvignon Blanc Day, ежегодно в первую пятницу мая), Международный день Солнца (Sun Day), День кондитера, День рождения спама, День кексов с малиной, Международный день хватания за грудь (International Grab a Boob Day), День положительности в уме, День солнечных пятнашек, Международный день тубы (International Tuba Day, ежегодно в первую пятницу мая).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что май щедр на праздничные дни и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в последний весенний месяц.