Свято 3 травня: що не можна робити сьогодні у Страсну п’ятницю

Сьогодні - найскорботніший день у християн східного обряду

Третій день травня відзначено низкою важливих свят. Згадуються останні дні Ісуса Христа на землі. Сьогодні православні віряни та греко-католики зустрічають п’ятий день Страсної седмиці — Велику п’ятницю.

П’ятниця Страсного тижня є днем жалоби для християн. Цього дня, після тривалих страждань, Спаситель помер, розп’ятий на хресті, щоб спокутувати гріхи людства. "Страсна п’ятниця", як назва дня, походить від латинського слова "passio", яке перекладається як "страждання", і символізує муки, які переніс Христос.

У Святому Письмі описується, що римський прокуратор Юдеї, Понтій Пілат, під тиском юдейських верховних священників засудив Ісуса до розп’яття. На той час розп’яття на хресті вважалося принизливим покаранням, що застосовується до розбійників та вбивць. Це була вкрай жорстока форма страти.

Ісус був розіп’ятий на горі Голгофі, на яку сам ніс свій хрест. Римські солдати запропонували Йому пити чашу з вином, приправленим миром, щоб полегшити страждання, проте Ісус відмовився, бажаючи прийняти весь біль у повній ясності.

У Євангелії сказано, що в момент смерті Христа завіса в храмі, яка розділяла святе місце від загальнодоступного, була розірвана на дві частини. Цей епізод став символом того, що тепер не буде перепон між Богом і людством, і через смерть Ісуса Христа відкритий доступ до Всевишнього.

Християни продовжують дотримуватися суворого Великого посту 2024. У Велику п’ятницю існують найсуворіші обмеження, коли потрібно повністю утриматися від їжі. Для тих, кому це важко, можна перекусити шматочком хліба з водою, овочами, фруктами, сухофруктами чи горіхами.

Традиції та прикмети на 3 травня

У народній культурі 3 травня (16 травня за старим стилем) відзначається свято Маври Розсадниці, присвячене пам’яті святих мучеників Тимофія та Маври. Це подружжя постраждало за свою віру в 3 столітті. Наші пращури цього дня молилися про щедрий та успішний урожай.

Вважається, що в цей час жінки набувають особливої енергії та сили, тому вони займалися посадкою розсади. Вони пересаджували капусту на відкритий ґрунт та сіяли інші важливі культури.

Якщо черемха покривалася білими квітами – до похолодання.

Багато роси вранці – до багатого врожаю огірків.

Якщо на ясені листи не встигали розпуститись, а дуб стояв зелений, літо буде сухим.

Гуси та качки голосно ляскали крилами – приводили за собою негоду.

Що не можна робити 3 травня

Проливати молоко, навіть найменшу краплю — це принесе неприємні події та поганих людей.

Купувати або приймати в дарунок носові хустинки — залучите хвороби різного роду.

Сваритися, ревнувати, скандалити — весь рік пройде в таких негативних настроях.

У кого іменини 3 травня

Цього дня іменини святкують Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Феодосій, Юліана.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

3 травня у світі та Україні зустрічають Всесвітній день свободи друку, Міжнародний день білого вина "Совіньйон Блан" (International Sauvignon Blanc Day, щорічно в першу п’ятницю травня), Міжнародний день Сонця (Sun Day), День кондитера, День народження спаму, День кексів з малиною, Міжнародний день хапання за груди (International Grab a Boob Day), День позитивності в розумі, День сонячних цяток, Міжнародний день туби (International Tuba Day, щорічно в першу п’ятницю травня).

Раніше "Телеграф" розповідав, що травень щедрий на святкові дні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат в останній весняний місяць.