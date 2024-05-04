Схождение Благодатного огня: как это было в 2024 году (фото, видео)

Церковное событие транслировалось по всему миру

Каждый год накануне Пасхи в Иерусалиме проводится торжественная церемония, во время которой сходит Благодатный огонь. В этом году Великая (Страстная) суббота пришлась на 4 мая, основная церемония восхождения началось в 12:30 по киевскому времени, а сам Благодатный огонь взошел в 14:15.

Сегодня после запечатывания Гроба Господнего началось церковное шествие, в ходе которого Иерусалимский патриарх, совершая молитву, вошел в Кувуклию (часовню). После того как Благодатный огонь взошел, патриарх зажёг и вынес из храма 33 свечи, каждая из которых символизирует один год земной жизни Иисуса Христа.

"Телеграф" показывает, как происходила сегодняшняя церемония восхождения Благодатного огня в 2024 году. Стоит напомнить, что этот огонь, как верят христиане, — это знак Божественной милости для человечества, принесенный от Господа. Если огонь не появится, это будет считаться предвестником приближающегося конца света.

При появлении Благодатного огня люди ликовали и пытались зажечь им свои свечи. После церемонии свечи, зажженные от святого огня повезут по всему миру, включая Украину.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что в этом году в Украине Пасху будут праздновать в условиях военного времени. Ранее "Телеграф" публиковал список храмов ПЦУ, в которых можно в 2024 году в Киеве освятить пасхальную корзину. Также мы писали, где и когда освящать пасхальную корзину во Львове, Харькове, Полтаве и Виннице.