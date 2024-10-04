Не зеленый: вы удивитесь, что выйдет, если смешать желтый и синий цвета

Оказывается, это не всегда так

На уроках изобразительного искусства мы все учили простую истину: смешивание желтой и синей краски дает зеленый цвет. Это правило настолько базовое, что немногие когда-то подвергали его сомнению.

Однако пользователь TikTok решил проверить эту теорию на практике с помощью пластилина. Результаты эксперимента оказались настолько неожиданными, что видео быстро набрало популярность в социальных сетях.

Эксперимент с пластилином

Автор видео провел пять попыток смешивания пластилина в разных пропорциях. В первом эксперименте смесь из 90% желтого и 10% синего цвета придала неожиданный песочный оттенок. При смешивании 70% желтого и 30% синего пластилина получили серый цвет с синим оттенком.

Самое интересное произошло при равных пропорциях – вместо ожидаемого зелёного появился светло-голубой цвет. Когда автор увеличил долю синего до 70%, а желтого уменьшил до 30%, в результате получился цвет спелой голубики. В последнем эксперименте из 90% синего и 10% желтого пластилина получился просто синий цвет.

Пользователи в комментариях быстро обнаружили объяснение необычным результатам. Оказывается, дело в том, что в видео использовали не чисто синий, а сине-фиолетовый пластилин. Именно поэтому классическая схема смешения цветов не сработала, и вместо зеленого получались другие оттенки.

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