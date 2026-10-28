Посылки украинцев из Китая начали массово конфисковать: что происходит

Meest China пообещала компенсировать доставку

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Украинка заказала в КНР зимнюю куртку с мехом без бренда, но вместо покупки получила сообщение о том, что китайская таможня конфисковала посылку. Как выяснилось, это не единичный случай.

О своей посылке Марьяна рассказала в Threads, опубликовав уведомление от Meest China. В сообщении говорится, что посылка могла нарушить таможенные требования Китая.

Покупательница получила уведомление о конфискации посылки, отправленной 09.09

Что сообщили о конфискации куртки

В уведомлении причиной конфискации назвали подозрение в нарушении таможенных требований – контрафакт или товары, запрещенные к перевозке. Как следует из сообщения, решение окончательное.

"Таможня Китая конфисковала вашу посылку, отправленную 09.09, из-за подозрения в нарушении таможенных требований (контрафакт / запрещенные к перевозке товары). К сожалению, решение окончательное. Нам жаль, что так произошло. Meest China компенсирует стоимость доставки", – говорится в уведомлении.

Отвечая на вопросы под публикацией, автор уточнила, что купила куртку с мехом на китайском внутреннем маркетплейсе. Посылку отправили авиатранспортом. Другой заказ, который отправили в тот же день, она уже получила.

"Не знаю, в один день шли две посылки: одна пришла уже давно, а эту задержали", – написала Марьяна.

Автор рассказала, что уже получила вторую посылку, отправленную в тот же день

Что рассказали другие покупатели

Пользовательница @olenaaa_nvm тоже сообщила о конфискации. По ее словам, сначала ей объясняли задержку проверкой рейса, а позже сообщили, что отправление изъяли. Теперь она требует подтвердить причины такого решения.

"То же самое, никаких брендов и запрещенных товаров. Сначала писали, что именно рейс проходит проверку, а теперь – что конфисковали мою посылку. Требую теперь у них подтверждение хотя бы на китайском, почему и за что конфисковали", – написала @olenaaa_nvm.

В комментариях другая покупательница потребовала объяснить причины конфискации

Еще один комментатор, @wwr_wqs, рассказал, что после конфискации ему не вернули даже деньги за перевозку. Он отдельно отметил, что у заказанного товара не было бренда.

"Это еще хорошо, что стоимость доставки компенсируют, потому что, когда мою посылку конфисковали, деньги за доставку не вернули. Хотя там даже бренда не было", – написал @wwr_wqs.

@kovalenko_irina7 тоже получила аналогичное уведомление и приложила его к комментарию. В ее случае речь шла о посылке, отправленной 29.07. В сообщении указана та же причина – подозрение в нарушении таможенных требований – и обещание Meest China компенсировать стоимость доставки.

Еще одна пользовательница показала уведомление о конфискации отправления от 29.07

Как сообщал "Телеграф", если посылка уничтожена из-за обстрела, за компенсацией в "Новой почте" должен обращаться отправитель. Получателю сначала стоит связаться с ним.