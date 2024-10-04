Не зелений: ви здивуєтесь, що вийде, якщо змішати жовтий та синій кольори

Виявляється, це не завжди так

На уроках образотворчого мистецтва всі ми вчили просту істину: змішування жовтої та синьої фарби дає зелений колір. Це правило настільки базове, що мало хто колись ставив його під сумнів.

Проте користувач TikTok вирішив перевірити цю теорію на практиці за допомогою пластиліну. Результати експерименту виявилися настільки неочікуваними, що відео швидко набрало популярність у соціальних мережах.

Експеримент із пластиліном

Автор відео провів п'ять спроб змішування пластиліну в різних пропорціях. У першому експерименті суміш із 90% жовтого та 10% синього кольору дала несподіваний пісочний відтінок. При змішуванні 70% жовтого та 30% синього пластиліну отримали сірий колір із синім відтінком.

Найцікавіше сталося при рівних пропорціях – замість очікуваного зеленого з'явився світло-голубий колір. Коли автор збільшив частку синього до 70%, а жовтого зменшив до 30%, у результаті вийшов колір стиглої лохини. В останньому експерименті з 90% синього та 10% жовтого пластиліну вийшов просто синій колір.

Користувачі в коментарях швидко знайшли пояснення незвичайним результатам. Виявляється, річ у тому, що у відео використовували не чисто синій, а синьо-фіолетовий пластилін. Саме через це класична схема змішування кольорів не спрацювала, і замість зеленого виходили інші відтінки.

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