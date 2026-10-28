Минимальная пенсия может вырасти почти втрое: какая сумма и когда

Разница между предложениями правительства и социального комитета составляет 4 466 гривен, а бюджет прошёл только первое чтение.

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Верховная Рада 28 октября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2027 год, в котором правительство и социальный комитет предлагают разные размеры прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Этот показатель напрямую связан с минимальной пенсией по возрасту: Кабмин предусматривает 2 878 гривен, а комитет рекомендует 7 344 гривны.

О предложениях по социальным стандартам сообщает "Судово-юридична газета". В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен.

Какое повышение предлагают на 2027 год

Правительственный вариант предусматривает рост этого показателя на 283 гривны, или около 10,9%, по сравнению с 2026 годом. Именно прожиточный минимум для этой категории населения имеет значение для определения минимального размера пенсии по возрасту в соответствии с законодательством.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует установить более высокий показатель с 1 января 2027 года. Разница между его предложением и суммой в правительственном проекте составляет 4 466 гривен.

Свою рекомендацию комитет связывает с разрывом между установленным законом прожиточным минимумом и фактическими расходами населения. По его выводам, установленные законом показатели прожиточного минимума в 2,7–3,6 раза ниже фактических.

Когда определят окончательный размер

Ни один из предложенных размеров на 2027 год еще не утвержден окончательно. Парламент поддержал законопроект о бюджете №16000 только в первом чтении, а рекомендованные комитетом суммы пока не являются установленными социальными стандартами.

Теперь Кабинет Министров должен доработать документ с учетом одобренных Верховной Радой бюджетных выводов и подготовить его ко второму чтению. Окончательный размер прожиточного минимума определят по результатам дальнейшего рассмотрения и принятия закона о госбюджете на 2027 год.

Как сообщал "Телеграф", пенсионерам автоматически назначают возрастные надбавки, если общая сумма выплат не превышает установленный порог.